Kim Kardashian zeigt sich oben ohne!

Kim Kardashian zieht gerne blank. Für ein besonderes Jubiläum zeigt sich der Reality TV-Star nun ganz natürlich.

Einen besseren Werbeeffekt kann man sich kaum vorstellen. Um ein neues Produkt ihrer Skincare-Marke "SKKN" vorzuführen, zeigte sich die 42-Jährige ihren Instagram Fans ganz natürlich, ohne Make-Up.

Kim Kardashian: Hier zeigt sie sich ganz natürlich

Zu ihrem "Glam Squad" zählen Celebrity Make-Up Artist Mario Dedivanovic und Haarstylist Chris Appleton, welche sie auch auf dem veröffentlichten Video begleiten.

Dedivanovic hielt die Kamera, um sich selbst zu filmen und begann das Video, indem er seinen Fans und Followern ankündigte: "Ich habe heute einen besonderen Gast." Dann schwenkte er die Kamera, um Kim Kardashian ins Bild zu bringen, und erklärte aufgeregt: "Die Einzigartige...tada! Die einzig Wahre, die OG!"

Doch für Kardashian und ihren Make-up-Stylisten gab es tatsächlich einen guten Grund zur ausgelassenen Freude. Denn während ihrem Gespräch verrieten sie ein ganz besonders Jubiläum: "Gestern war mein und Marios 15-jähriges Jubiläum seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben." Zum Beweis war in dem Clip plötzlich ein Throwback-Video zu sehen, welches die beiden vor einigen Jahren zeigte. Und was gibt es für einen Make-up-Künstler schöneres, als so ein Jubiläum "oben ohne" zu begehen?

Das Geheimnis hinter Kim's strahlender Haut

Um ihrer Haut den perfekten Glow zu verleihen, setzt Kim auf eine ausführliche Vorbereitung der Haut. Zuallererst benützt sie einen Toner, um abgestorbene Hautzellen zu entfernen und ihre Poren zu verkleinern. Danach folgt eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme und zu guter Letzt ein Gesichtsöl, das ihre Haut zum strahlen bringt. Natürlich alles von ihrer eigenen Skincare-Brand.