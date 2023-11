Jennifer Lawrence äußert sich zu Beauty-OP-Gerüchten

Hat sie oder hat sie nicht? Um das Aussehen von Jennifer Lawrence wird seit Monaten wild spekuliert. Der Hollywood-Star habe mit mehreren Operationen seine Schönheit optimiert. Doch Lawrence verrät nun: Der Grund für ihr Aussehen sei ein ganz anderer.

Immer wieder gibt es Gerüchte darüber, ob sich Jennifer Lawrence unters Messer gelegt hat. Ihrem "Natural Beauty"-Look soll sie mithilfe von plastischen Eingriffen nachgeholfen haben. In einem Gespräch mit Reality-TV-Star Kylie Jenner für das Magazin "Interview" äußert sich Lawrence nun erstmals über die Spekulationen. Die Schauspielerin stellt klar: Sie hat keine Schönheitsoperation durchführen lassen. Doch woher kommt dann ihre plötzlich veränderte Optik, die ihre Fans so sehr beschäftigt?

"Ich trage Make-up"

Der Grund für ihr verändertes Erscheinungsbild sei ihr neuer Visagist Hung Vanngo, so Lawrence. "Ich trage Make-up", erklärt der Hollywood-Star. Die Kritiker würden zudem Fotos ihres 19-jährigen Ichs mit ihrer aktuellen Optik vergleichen. Daraus könne man keine Schlüsse ziehen, meint Lawrence. Sie erklärt dazu: "Ich arbeite mit Hung zusammen, der die Lippe unterstreicht, und ich nenne ihn einen Schönheitschirurgen, denn in den letzten Monaten, seit ich mit ihm zusammenarbeite, ist jeder davon überzeugt, dass ich eine Augenoperation hatte."

Ob das nur Schminke ist? Lawrences Kritiker sind skeptisch... © Getty Images ×

Damit verdeutlicht die Schauspielerin, dass es die Arbeit ihres Visagisten ist, der offenbar so perfekt mit Make-up hantiert, dass ihr Gesicht wie geliftet aussieht. Auch Kylie Jenner unterstützt ihre Aussage und macht deutlich, dass die Schauspielerin nicht so aussähe, als hätte sie was machen lassen.

Älter geworden

"Ich bin erwachsen geworden", sagt sie über die Veränderungen. "Ich habe Babygewicht in meinem Gesicht verloren und es hat sich allgemein verändert, weil ich älter werde", führt der Star weiter aus. "Ich habe genau die gleiche Nase. Lediglich meine Wangen wurden kleiner", erklärt sie zu den Gerüchten um eine Nasen-OP.

Einen "Lifted Look" und volle Lippen erzielt Jennifer Lawrence dank Make-Up-Tricks. © Getty Images ×

Eine Operation zugegeben

Eine Operation hat Jennifer Lawrence allerdings bereits 2012 zugegeben. Diese sei aber keine Schönheitsoperation gewesen, sondern ein Eingriff an der Nase aus gesundheitlichen Gründen. Damals habe sie an Problemen mit der Nasenscheidewand gelitten.