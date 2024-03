Aufgepasst: Auf diese Beauty-Tricks schwört Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker strahlt mit ihren 59 Jahren schöner als je zuvor. Jetzt verrät die Schauspielerin ihre Beauty-Geheimnisse.

Sarah Jessica Parker ist und bleibt eine Stil-Ikone. Sowohl in der Kultserie ″Sex and the City″ als auch im Reboot ″And Just Like That″ begeistert sie mit coolen Looks. Doch nicht nur ihre glamourösen Outfits sorgen für Aufsehen, auch ihr strahlender Teint kann sich sehen lassen.

Die Beauty-Tricks von Sarah Jessica Parker

Keine aufwendige Pflegeroutine

Während viele Stars eine ausgeklügelte Beauty-Routine haben und auf Seren, Cremes, Elixiere und Co. setzen, hält Sarah Jessica Parker ihre Hautpflege sehr viel simpler. Nach dem Motto „weniger ist mehr“ setzt der ehemalige „Sex and the City“-Star vor allem auf eine Reinigung und eine feuchtigkeitsspendende Creme.

Die Schauspielerin setzt auf Natürlichkeit. © Getty Images ×

Natürliches Make-up

Bei langen Dreharbeiten ist der Hollywood-Star oft für mehrere Monate 16 bis 18 Stunden am Tag geschminkt. Wenn es also nicht unbedingt nötig ist, verzichtet die Beauty gerne auf Foundation und Co. und lässt ihre Haut atmen. Genau diese Kombination aus einer simplen Pflege und wenig verstopfendem Make-up, welches die Hautalterung beschleunigen kann, scheint dem Teint von Sarah Jessica Parker ziemlich gut zu tun.

In Würde altern

Die 59 Jahre sieht man Sarah Jessica Parker nicht an. © Getty Images ×

Immer wieder muss sich die Schauspielen Kommentare übers Älterwerden anhören. Doch das lässt die Mutter von Zwillingen nicht verunsichern. Sarah Jessica Parker steht zu ihrem Alter und verzichtet auf Beauty-Eingriffe wie Facelifts und Co. Stattdessen zelebriert sie Natürlichkeit und denkt nicht viel über ihr Alter nach. Diese Gelassenheit spiegelt sich auch in ihrer umwerfenden Ausstrahlung wider.