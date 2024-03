Mit Make-up wollen wir uns frisch und jugendlich fühlen. Doch falsch aufgetragen, kann das schnell nach hinten losgehen und uns alt aussehen lassen. Diese Fehler sollten Sie deswegen unbedingt vermeiden.

Mit dem Alter verändert sich unsere Haut und auch beim Make-up ändern sich ein paar Dinge. Daher lohnt es sich, die eigene Schmink-Routine einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Um nicht älter zu wirken als Sie eigentlich sind, sollten Sie diese Fehler auf jeden Fall vermeiden.

Diese Make-up Fehler lassen Sie sofort älter aussehen

Make-up-Fehler: Flache oder herabhängende Wimpern

Auf Mascara kann so ziemlich keine Frau verzichten. Doch falsch aufgetragen, lässt sie uns ganz schön alt aussehen. Wer zu viel Mascara aufträgt, riskiert herabhängende Wimpern und Panda-Augen. Die verwischte Mascara unter dem Auge sieht schnell nach Augenringen aus.

Tipp: Tragen Sie Mascara immer nur auf den oberen Wimpern auf und benutzen Sie eine Wimpernzange, um die Augen zu öffnen und müde Augen zu vermeiden.

Make-up-Fehler: Die Augenbrauen vergessen

Bei den Augenbrauen sollten Sie definitiv nicht zu viel Zeit sparen. Wie die Haare werden die Brauen mit dem Alter lichter und lassen das Gesicht älter wirken.

Tipp: Beim Schminken der Augenbrauen sollten Sie auf Natürlichkeit achten. Betonen Sie Ihre Augenbrauen mit einem dünnen Brauenstift und füllen Sie die Lücken auf. Dichte, volle Augenbrauen umrahmen das Gesicht und verleihen Ausdruck.

Make-up-Fehler: Concealer falsch aufgetragen

© Getty Images ×

Concealer ist perfekt, um Augenringe und Schatten schnell verschwinden zu lassen. Doch hier sollten Sie nicht nach dem Prinzip „viel hilft viel“ denken. Wer zu viel Concealer aufträgt, riskiert am Ende doppelt so alt auszusehen, weil sich das Make-up in den Augenfältchen absetzt.

Tipp: Tragen Sie den Concealer nur unterhalb des Auges auf und setzen Sie auf eine dünne Textur, damit sich der Concealer nicht in der Falte absetzt.

Make-up-Fehler: Die falsche Lippenstiftfarbe

Finger weg von matten und dunklen Lippenstiften! Die dunklen Farben haben den Effekt, dass sie optisch verschlanken. Da die Lippen im Laufe der Jahre an Volumen verlieren, wirken sie schmaler. Ein dunkler Lippenstift verstärkt diesen Effekt.

Tipp: Mit der richtigen Lippenstift-Farbe können Sie dem Alterungsprozess optisch entgegenwirken. Setzen Sie lieber auf glänzende Formulierungen oder Glosse und wählen Sie hellere Rosé- und Pfirsichtöne.

Make-up-Fehler: Zu viel Lidschatten

Zu viel Lidschatten beschwert das Lid und fügt optisch Jahre hinzu. Zudem kann er im Laufe des Tages verrutschen und den Blick auf die kleinen Fältchen lenken.

Tipp: Verwenden Sie weniger Produkt und beginnen Sie mit einer guten Lidschattengrundierung. Diese sorgt dafür, dass der Lidschatten länger hält und nicht verrutscht.

Make-up-Fehler: Zu viel Rouge

Apfelbäckchen sind zwar süß, sie wirken bei älteren Frauen jedoch unnatürlich und maskenhaft. Je stärker Sie Ihre Wangen betonen, desto älter wirken Sie.

Tipp: Weniger ist mehr. Tragen Sie eine dezente Farbe mit einem großen Pinsel auf und verblenden Sie das Rouge gut mit der Haut.