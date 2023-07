× Mit nur einem Klick geschminkt? Maybelline macht es möglich!

Maybelline New York bringt mit Microsoft Teams virtuelle Makeup-Looks an den Arbeitsplatz.

Seien wir uns ehrlich, Home Office bedeutet: eine halbe Stunde später aufstehen, erst eine kleine Joggingrunde einlegen, danach vor dem ersten virtuellen Meeting noch ein großes Frühstück genießen. Klingt fast zu toll um wahr zu sein! Doch mit Abstand das aller beste an Home Office für uns Frauen: endlich mal einen ganzen Tag ohne Makeup verbringen! Denn wer braucht schon Schminke im Home Office, wenn man den ganzen Tag nur Zuhause verbringt und den Laptop anstarrt? Eben, keiner.

Wäre es daher nicht umso schöner, wenn man automatisch nur für die Video-Meetings mit Kamera geschminkt werden könnte, und den Rest des Home Office Tages unbeschwert, samt Jogging-Hose, Gesichtsmaske und Pickelcreme verbringt, so wie wir es doch alle am liebsten machen?

© Getty Images ×

Digitales Makeup revolutioniert den Arbeitsplatz

Maybelline New York kündigte diese Woche eine revolutionäre Zusammenarbeit mit Microsoft an, die genau das verspricht: Eine Möglichkeit, sich für Videoanrufe in Microsoft Teams mit virtuellem Makeup vorzubereiten.

Mit der Beauty-App von Maybelline in Microsoft Teams können Nutzer:innen ihren persönlichen Schmink-Stil schnell und einfach direkt in einem Teams-Meeting anpassen: Wimperntusche, Foundation, Rouge & Co. Die virtuellen Makeup-Looks bieten eine einfache Möglichkeit, verschiedene Stile auszuprobieren, mit dem Ziel, Makeup zu demokratisieren und den Menschen mehr Selbstvertrauen zu geben, insbesondere am Arbeitsplatz.

Mit nur einem Klick schminken

„Maybelline hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem Menschen das Selbstvertrauen zu geben, seine Schönheit zum Ausdruck zu bringen. Egal, ob Sie nun vor Ort oder virtuell arbeiten, ein gutes Selbstwertgefühl kann Ihnen helfen, sich von Ihrer besten Seite zu zeigen," so Trisha Ayyagari, Globale Markenpräsidentin von Maybelline New York. „Deshalb haben wir uns mit Microsoft Teams zusammengetan, um virtuelle Makeup-Looks zu entwickeln - so können Sie sich auch an einem hektischen Tag mit nur einem Klick schminken. Wir hoffen, dass wir das Leben der Menschen ein wenig leichter machen."

© Getty Images ×

Innovative Integration dank KI

Angetrieben von Modiface AI und in Zusammenarbeit mit dem Geena Davis Institute entwickelt, um die Repräsentation einer breiten und vielfältigen Bevölkerung zu gewährleisten, zielt Maybelline darauf ab, den Nutzer:innen eine Reihe von Looks anzubieten, die am besten zu ihren Meetings passen, und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, verschiedene Makeup-Looks zu entdecken, die sie sonst vielleicht nicht ausprobiert hätten.

Betrachten Sie dies als Ihr „virtuelles Schminktäschchen", ausgestattet mit allen wichtigen digitalen Schminkprodukten für unsere zunehmend virtuelle Welt. Mit einem einfachen Klick können Nutzer:innen aus 12 Makeup-Looks auswählen, um ihr eigenes natürliches Aussehen zu ergänzen und sich souverän und wohl zu fühlen.

Zu jedem Look gibt es eine Produktaufschlüsselung, so dass die Nutzer:innen wissen, welches Maybelline New York-Produkt und welcher Farbton den virtuellen Look ausmachen und ihn im wirklichen Leben nachahmen können.