Elle Macpherson: Die Beauty-Geheimnisse von 'The Body'

Auch mit 54 kann sich Topmodel Elle Macpherson mit dem Spitznamen „The Body“ schmücken: Richard Lugners Stargast wird dank eiserner Disziplin in der Küche und im Fitnessstudio beim Opernball eine tolle Figur machen. Die zweifache Mutter setzt bei ihrem Speiseplan auf Intervallfasten und nimmt ihr Frühstück erst spät ein. Dem Magazin "MindBodyGreen" verriet sie, dass sie zwischen dem Abendessen und ihrer ersten Mahlzeit eine lange Essenpause einhält. Das kurbelt den Stoffwechsel an und hält jung. Den Tag beginnt sie mit heißem Zitronenwasser und einem grünen Saft. Elle Macpherson ist überzeugte Pescetarierin - verzichtet also auf Fleisch, isst jedoch Fisch. Zwei bis drei Liter Wasser am Tag trinkt sie für eine schlanke Linie: "Ich glaube daran, dass es einen großen Unterschied macht, wenn man zwei oder drei Liter am Tag trinkt", sagt sie.

Alles echt!

Laut eigenen Angaben ist alles an ihrem Körper Natur: "Ich habe mich niemals unters Messer legen lassen, auch wenn ich das nicht verurteile - es ist einfach nicht Ding", sagte sie letztes Jahr in der Morning-Show "This Morning". Auf Instagram bewirbt sie gerne ihre eigene Wellness-Linie "Wellco".

Ihre Schönheitsschlaf-Tipps

Dem Magazin "Get the Gloss" verriet sie, wie man alles aus dem Schönheitsschlaf herausholt. Viel frische Luft, Abendessen spätestens um 6 Uhr abends, Lavendelduft am Kissen und ein beruhigender Tee vor dem Zu-Bett-Gehen gehen - so lautet ihre Formel für erholsame Nächte. Ihr Geheimtipp: Ein Sellerie-Saft am Abend sorgt für den nötigen Schlaf-Boost. Gut erholt startet sie ihren Morgen mit einer Meditationseinheit oder Reiki, gefolgt von - wie könnte es auch anders sein - Yoga. Wer sich an diese Beauty-Formel hält, kann mit Mitte 50 aussehen wie ein Supermodel!