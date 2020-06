Beauty-Afternoon mit Brow & Lash Bar by Refectocil

Im noblen Andaz in Wien wurden 10 MADONNA Leserinnen mit den angesagtesten Brow and Lash-Treatments verwöhnt. Typgerechtes Färben der Wimpern, eine Kur für optimales Wachstum und Lash and Brow Liftings wurde angeboten. Das Ergebnis sorgte für einen optischen Wow-Effekt. Make-Up & Brow Artist Alma Milcic fungierte persönlich als Stylistin und hat die Damen verschönert.



Die Treatments waren nicht nur ideal für all jene Frauen deren Brows zu dünn oder außer Form waren, sondern auch für jene, die das Verwöhnprogramm einfach genießen wollten. Geeignet ist das Beauty-Konzept für jeden der ohne künstliche Wimpern und Augenbrauen auskommen will, und den bestmöglichen Effekt mit natürlichen Wimpern und Brows haben will.

Diashow MADONNA-Event: Brow & Lash Bar by Refectocil © Artner Make-Up & Brow Artist Alma Milcic und Team © Artner Make-Up & Brow Artist Alma Milcic © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner MADONNA-Leserinnen als VIP-Gäste © Artner Von links nach recht: Christina Grossek-Schatz, MADONNA-Chefredakteurin Daniela Schimke, MADONNA-Herausgeberin Jenny Magin, Marketing Manager Refectocil Sonja Schörgenhofer und Anna Mandl (Academy Manager Refectocil) © Artner Alma Milcic, Jenny Magin und Daniela Schimke 1 / 17

× MADONNA-Event: Brow & Lash Bar by Refectocil

Feelgood-Atmosphäre

Leserin Lisa zeigte sich begeistert: “Ich finde, die Brow + Lash Bar powered by Refectocil ist ein geniales Konzept. Man setzt sich auf einen der Stühle, braucht selbst nichts tun außer zu entspannen, und danach sieht man einfach toll aus. Ich hätte mir nicht gedacht dass man auf natürlichem Weg so eine Veränderung sehen kann. Ein gelungener Beauty-Nachmittag in entspannter Atmosphäre!



Mehr Infos über aktuelle Treatments finden Sie HIER