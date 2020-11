Der Beauty-Adventskalender für echte Kenner

Tipp für Beauty-Fans mit Faible für das Besondere: Der limitierte Cosmeterie Beauty-Adventskalender 2020.

Beauty fernab vom Mainstream - dafür steht das Nischen-Beauty Onlineshop Cosmeterie. Heuer hat das Team für seine Kunden eine ganz besondere Überraschung auf Lager: einen Adventskalender für Schönheits-Connaisseurs.

Beautiful Christmas-Time!

Der Adventskalender besteht aus 24 umweltfreundlichen und wiederverwendbaren Stoff-Säckchen , die in der Cosmeterie Weihnachtswerkstatt von Hand befüllt werden. In jedem Säckchen findet sich eine Beauty-Überraschung in Premium-Qualität , die von Experten sorgfältig ausgesucht wurde. Als Sneak-Peak darf man schon folgende Highlights verraten. Der Kalender beinhaltet einen Mix aus Originalgrößen und Luxussamples von folgenden Top-Beautymarken : All Tigers, Bio Thai, BIOVÈNE, Bondi Wash, Dr. Dennis Gross, Dr. Tonar Cosmetics, Egyptian Magic, Frau Tonis Parfum, Fushi, IKOO, I WANT YOU NAKED, Lixirskin, M2 BEAUTÉ, Nuori, NUXE, Paula’s Choice, Rahua, REN, skin689, STYLEDRY, Une Nuit Nomade, Verso und Zarkoperfume.

Der Beauty-Adventskalender hat einen Wert von über 270 Euro , kostet 89,99 Euro und ist ab sofort exklusiv bei Cosmeterie erhältlich.