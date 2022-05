× Balenciaga verkauft kaputte Sneaker um 1.450 €

Shitstorm für das spanische Modehaus Balenciaga und seine neue Schuh-Kollektion „Paris High Top Sneaker Full Destroyed“.

Das Luxus-Modehaus Balenciaga ist bekannt für seine provokanten Kampagnen. Ihr neuester Streich sind die sogannannten "Paris Sneakers". Diese sehen so aus, als hätte man sie frisch aus der Mülltonne gefischt. Der Marketing-Gag ging auf: Innerhalb kürzester Zeit erntete das spanische Label für die dazu veröffentlichten Bilder einen gehörigen Shitstorm in den sozialen Medien.

Kaputte Paris-Sneaker für 1.450 Euro

Die dazu veröffentlichen Kampagnenbilder, dienen allerdings nur zu Marketingzwecken, denn ganz so schlimm sieht der Schuh als Neuware dann doch nicht aus. Die Bilder sollen laut Paper Magazin vielmehr daran erinnern, dass die Sneaker dafür konzipiert wurden, die Besitzer:innen ein Leben lang zu begleiten. Aber auch die echten Sneaker der neuen Kollektion muten schwer mitgenommen an. Der Clou: Man kann selber wählen wie kaputt man seine Luxus-Treter gerne hätte. Manche Modelle der Kollektion sehen fast neu aus – mit nur minimalen Abnutzungserscheinungen an der Ferse.

© Balenciaga ×

Das sind die Schuhe, die nur in limitierter Edition erhältlich sind.

Heftige Kritik auf Instagram & Co.

Dennoch hagelt es üble Kritik auf Instagram & Co. "Wow, wie es aussieht, habe ich zuhause auch Balenciaga-Schuhe", "Wie im Berghain morgens um 7 Uhr" und "An diesem Punkt verarschen die uns einfach, oder?", sind nur einige der Kommentare. Auch auf Twitter gibt es ordentlich Häme: "Die bringen doch im Moment nur Sachen raus, um über die Leute zu lachen, die sowas kaufen", so ein User.

Limitierte Auflage mit 100 Stück

Wer sich dennoch nicht die Mühe machen will, seine Schuhe selbst zu zerstören, kann sich ein Paar der schrottigen Luxus-Sneaker sichern. Die limitierte Kollektion mit 100 Stück ist ab sofort auf balenciaga.com erhältlich. Kostenpunkt. 1.450Euro