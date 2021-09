Am 7. Und 8. Oktober ist das Forward Festival zurück in Wien!

Austragungsort ist das neu renovierte Gartenbaukino, das sich nach dem Renovierungssommer zum ersten Mal im neuen Gewand zeigt. Unter anderem wird Stefan Sagmeister seinen brandneuen Vortrag „How to have an idea“ präsentieren.

Stefan Sagmeister als Design- Ikone

Stefan Sagmeister gilt als erfolgreiche Design Ikone: Neben zwei gewonnen Grammys arbeitete er für die Rolling Stones und das Guggenheim Museum und ist für Projekte wie „Happy“ oder „Beauty“ international bekannt. Beim Forward Festival will er seine Stimme für aufstrebende Kreative nutzen: zwei ausgewählte Arbeiten sollen live auf der Bühne präsentiert werden, um den Künstlern ein Sprungbrett in die Design- Karriere zu bieten. Noch bis zum 30. September 2021 können Arbeiten per Mail an hello@forwardcreatives.com eingereicht werden.

© John Madere ×

Zahlreiche internationale Künstler anwesend

Neben Stefan Sagmeister werden auch einige andere populäre Künstler beim Forward Festival anzutreffen sein. Unter anderem wird die Film- Grafikdesignerin Annie Atkins über ihre Zusammenarbeit mit Wes Anderson und ihre letzten Filmproduktionen sprechen und Fotografie- Ikonen Martin Parr und Mashi präsentieren ihre Arbeiten. Letzterer hatte dieses Jahr durch seine Impfplakat- Kampagne „Choose life (get vaccinated)“ für Aufsehen gesorgt.

© Forward Festival / Mashi ×

Das "Forward Magazine"

Im Zusammenspiel mit dem Festival erscheint außerdem erneut das „Forward Magazine“, dieses Mal unter dem Oberthema „Reconnect Issues“. Die Leser und Leserinnen können sich auf Themen rund um Kreativität, Design und Kunst, sowie verschiedene Interviews mit kreativen Größen freuen. Auffallend ist vor allem das „Rubbellos- Cover“ des Magazins: An der richtigen Stelle frei gekratzt, erscheint ein negativer Corona- Test, der die Möglichkeit des „Reconnectens“ symbolisieren soll.

© Forward Festival ×

Weitere Informationen und Eindrücke zum Forward Festival finden Sie auf der Website oder Instagram- Seite.