Ihre große Schwester, die britische Herzogin Kate, hat vor 6 Wochen ihr drittes Kind zur Welt gebracht, und im Herbst ist es dann wohl auch bei Pippa Middleton so weit: Die 34-Jährige erwarte ihr erstes Kind, das ist mittlerweile kaum zu übersehen. Im vergangenen Jahr hatte sie den Banker James Matthews geheiratet. Der Geburtstermin sei laut Insidern im Oktober.

Mama in spe

Das Gerücht wurde offiziell noch nicht bestätigt, aber aktuelle Bilder zeigen eine strahlende Pippa mit Wölbung in der Bauchgegend. Beim Grand-Slam-Turnier im Roland Garros Stadion wurde die Eventmanagerin von Paparazzi abgelichtet: in einem süßen roten Dress, passendem Hut und Wedges. Game, Set, Match in Sachen Style!

Diashow Pippa Middleton: Süßer Babybauch-Look © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images 1 / 4