Life Ball: Die coolsten Promi-Looks

Es ist die Style-Überraschung des Abends: Conchita Wurst alias Maria Trapp erschien mit blondem Bart auf dem Red Carpet des Life Balls. "Ich hatte die Wahl, ihn abzurasieren oder zu färben", sagte sie. "Das Blond ist aber nur für heute." In einer weißen Kreation von Thomas Kirchgrabner setzte Conchita Couture-Akzente auf dem rot-weiß-roten Teppich, den Gery Keszler ausrollen ließ. Der Dresscode des Abends lautete "The Sound of Music" - und die modischen Interpretationen des Mottos gaben ein ebenso glamouröses wie kreatives Bild am Rathausplatz.

Starke Glamour-Momente

Stargast und ein weiteres Style-Highlight lieferte Paris Jackson in einem schwarzen Tüll-Look. Ihr Dress ähnelte dem Bustier-Kleid von Rose May Alaba und der Robe von Sandra Pires. Auch in Schwarz kam Kelly Musikerin Kelly Osbourne. Ein rotes Style-Duell lieferten sich Silvia Schneider und Caitly Jenner. Bloggerin Caro Daur erschien in einem Pepita-Look von Dolce & Gabbana und kam in Begleitung von Instagram-Star Riccardo Simonetti. Den schickste Bauchfrei-Look präsentierte Mirjam Weichselbraun, der Style-Award für die bunteste Robe geht an Desirée Treichl-Stürgkh. Top!

