Das sind die schicken Ocean's 8

Noch zwei Wochen müssen wir uns gedulden, dann kommt endlich der Frauenpower-Streifen "Oceas's 8" in die Kinos. In Amerika war es gestern schon soweit: In New York feierte der Film Premiere - im ganz großen Stil. Der rote Teppich glich einem Runway!

Star Styles

Von Cate Blanchett über Anne Hathaway bis hin Rihanna - selten hat man bei einer Filmpremiere so viele Weltstars versammelt gesehen. Modisch wurde aus dem Vollen geschöpft: Hathaway in Jean Paul Gaultier, Cate Blanchett im Missoni-Anzug und Rihanna in Givenchy. Sandra Bullock bezauberte in einer weißen Robe von Elie Saab.

Klicken Sie sich durch:



Diashow Ocean's 8 Premiere in New York © Getty Images WireImage Anne Hathaway © Getty Images WireImage Lilly Aldrige © Getty Images WireImage Sandra Bullock © Getty Images WireImage Sandra Bullock Sandra Bullock © Getty Images WireImage Rihanna © Getty Images WireImage Rihanna © Getty Images WireImage Gigi Hadid © Getty Images WireImage Cate Blanchett © Getty Images WireImage Helena Bonham Carter © Getty Images WireImage © Getty Images WireImage Adriana Lima © Getty Images WireImage Cindy Bruna © Getty Images WireImage Mindy Kaling 1 / 14