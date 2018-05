Darum trug Kate ein altes Kleid

Herzogin Kates Look bei dem Royal Wedding sorgte für geteilte Meinungen im Netz. Während viele ihren Alexander McQueen-Look in Vanille für adrette befanden, tobten viele aufgrund der hellen Farbe. Bei Hochzeiten darf eigentlich nur die Braut Weiß bzw. Cremetöne tragen. Kates hellgelbes Ensemble wirkte auf den Fotos und Bildschirmen beinahe weiß, was für Empörung sorgte und die Gerüchteküche anheizte: Wollte sie etwa Meghan die Show stehlen?!

Reycling - der Braut zuliebe!

Doch wie die britische Daily Mail berichtet, hatte Kates Outfitwahl einen ganz anderen Hintergrund. Die dreifache Mama trug ein Kleid, das sie bereits bei zwei Anlässen zuvor getragen hatte: bei der Taufe von Töchterchen Charlotte und bei den Geburtstagsfeierlichkeiten der Queen. Laut Insidern entschied sie sich für ein altes Kleid, um die Presse von sich abzulenken. Neue Kleider sollen für sie bei Hochzeiten anderer tabu sein. Mit dieser Geste wollte sie der Weltpresse zu verstehen geben, dass es bei ihr nichts zu sehen gibt und dass man die Foto- und Kameralinsen lieber auf die Braut richten soll. Ein süßer Grund, der uns das Farb-Fauxpas fast vergessen lässt….





Kate trug das Kleid im Jahr 2015, bei der Taufe von Princessin Charlotte.



