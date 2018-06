Dieses Sternzeichen passt NICHT zu Ihnen

Astro-Sex-Check 1/12

WIDDER



Sie genießen die Jagd. Dementsprechend dominant sind Sie im Bett. Als eines der Feuerzeichen sind Widder diejenigen, die im Bett den Ton angeben. Widder stehen auf leidenschaftlichen Sex, manchmal sogar mit einer spielerisch-aggressiven Note. Ein Streit törnt Sie so sehr an, dass der Versöhnungssex hinterher umso leidenschaftlicher wird.

Zu Ihnen passen am besten: Löwen, Jungfrauen, Zwillinge und Skorpione



STIER



Sex ist für Sie pure Sinnlichkeit. Stiere sind Genießer, können sich beim Sex richtig Zeit lassen. Die schnelle Nummer geht bei Ihnen gar nicht. Daher brauchen Stiere auch einen Partner, der sich viel Zeit für sie nimmt und gerne den ganzen Körper zärtlich und lustvoll erforscht, gerne mit einem duftenden Massage-Öl.

Zu ihnen passt am besten: Skorpion, Krebs, Jungfrau, Steinbock

ZWILLINGE



Sie leben von der Abwechslung. Das gilt im Alltagsleben und in der Liebe. Zwillinge sind selbstbewusste Lebe- und Liebesmenschen, die gerne Neues ausprobieren: Dirty Talk, Kamasutra, Outdoor-Sex. Wenn Sie einen Zwilling als Partner haben, sollten Sie ihm diese Abwechslung bieten, denn sonst könnte er sie sich woanders suchen!

Mit diesen Sternzeichen gehen Zwillinge im Bett besonders ab: Widder, einem anderen Zwilling, Schütze und Wassermann.

KREBS



Gefühlsstärke und große Emotionen werden den Wasserzeichen, zu denen der Krebs zählt, nachgesagt. Und so soll es bei den Krebsen am liebsten gemütlich, zärtlich und vertraut im Bett zugehen. Ausgiebiges Kuscheln und Schmusen sind ihnen sehr wichtig, ein schneller One-Night-Stand ist nichts für sie. Krebse geben sich dem Partner voll und ganz hin und verlangen von ihrem Gegenüber dasselbe.

Der ideale Astro-Sex-Paarung: Stier, Löwe, Steinbock und Fische

LÖWE



Der Löwe gehört zu den Feuerzeichen, was bedeutet, dass sie gerne dominieren und ihren Willen durchsetzen. Sie brauchen sehr viel Aufmerksamkeit, im Alltag wie auch beim Sex. Löwen lieben es, wenn sie mit einer langen und ausgiebigen Ganzkörpermassage verwöhnt werden, wobei der Partner den Luxuskörper bewundern und liebkosen darf. Gerne revanchieren sie sich dann mit lustvoller Hingabe!

Mit diesen Sternzeichen funktioniert der Astro-Sex besonders gut: Skorpion, Widder, Schütze und Löwe

JUNGFRAU



Die Jungfrau-Geborenen gehören als Erdzeichen eher zu den vernünftigen Kopf-Menschen, die nicht sofort auf jeden Verführungs-Versuch anspringen. Es braucht schon Zeit, bis sie sich entscheiden, ob sie sich ihrem Partner mit allen Sinnen hingeben. Wenn es dann so weit ist, planen sie ihre lustvollen Stunden ganz akribisch. Vertrautheit und bekannte Stellungen sind Jungfrauen jedoch immer lieber als Experimente. Übrigens: Vorspiel ist die halbe Miete!

Sinnliche Stunden zu zweit – am besten mit diesen Sternzeichen-Partnern: Stier, Steinbock, Waage und Fische

WAAGE



Die Waage gehört zu den Luftzeichen, die mit Monotonie nichts anfangen können. Sie brauchen immer neue Anregungen und Herausforderungen. Sex ist Quality Time: Zwischen den Laken soll es stets extravagant und luxuriös zugehen: Champagner, Dessous, edle Bettwäsche gehören zum perfekten Waage-Sex dazu. Dementsprechend achten Sie auf ihr Aussehen und sehen das Bett als Spielbrett der Reize.

Waagen haben den besten Sex mit folgenden Sternzeichen: Widder, Zwillinge, Löwe, Schütze

SKORPION



Als Wasserzeichen ist der Skorpion-Geborene ein Mensch der großen Emotionen. Immer auf der Suche nach dem Abenteuer brauchen sie einen besonderen Kick und neue Herausforderungen. Mit Einfallslosigkeit kann man bei ihnen also gar nichts anfangen. Skorpione erwarten von ihrem Partner, dass dieser ihre erotischen Vorlieben herausfindet. Daher reden sie auch nicht groß darüber. Wer sich nicht genügend bemüht und nicht aktiv genug ist, hat keine Chance! Die klassischen Positionen beim Liebesspiel sind für Skorpion-Geborene auch nicht sehr lange reizvoll. Schnell müssen neue Reize her, das können ausgefallene Praktiken sein, Sex-Toys oder was einem sonst noch als Überraschung einfällt.

Astro-Sex der Sonderklasse versprechen diese Sternzeichen-Matches: Stier, Löwe, Sex mit einem anderen Skorpion und Fische

SCHÜTZE



Der Schütze gehört als Feuerzeichen zu den Genießern, die gerne auch selbst aktiv werden zwischen den Laken. Und, ganz wichtig: Schützen lieben ihre Freiheit, sie lassen sich darin ungern von ihrem Partner einschränken. Wenn ihnen jemand dagegen diese Freiheit lässt, finden die Schützen das schon mal sehr sexy. Im Bett mögen sie es auch gerne mal temperamentvoll. Sie wissen zwar sehr genau, was sie selbst wollen, bemühen sich aber auch immer um die Befriedigung ihres Partners. Von neuen Praktiken lässt sich ein Schütze auch gerne überzeugen.

Ideale Sex-Partner: Löwen, Widder, Zwillinge und Wassermann

STEINBOCK



Als Erdzeichen mögen es Steinböcke in der Liebe langsam, sie legen Wert auf Qualität! Sie brauchen Zeit, bis sie dem Partner so vertrauen, dass sie sich ihm völlig öffnen können. Wenn dieser aber die Geduld aufbringt, den zurückhaltenden Steinbock komplett für sich zu gewinnen, wird er richtig belohnt werden! Sind Steinböcke nämlich mal in Fahrt, entwickeln sie sich schnell zum Jackpot im Bett.

Mit diesen Sternzeichen gehen Steinböcke am besten ab: Krebs, Stier, Schütze und Jungfrau

WASSERMANN



Wassermann-Geborene lieben es außergewöhnlich und einfallsreich! Und das nicht nur, was die Sex-Praktiken angeht, auch der Ort des Geschehens darf ruhig mal ungewöhnlich sein. Mit einem Wassermann lässt es sich in der Liebe wunderbar experimentieren! Sie lieben es, verführt zu werden, Sex spielt sich für Wassermann-Herren und –Damen vorrangig im Kopf ab.

Die besten Sex-Partner der Sternzeichen: Zwillinge, andere Wassermänner, Jungfrauen und Schützen