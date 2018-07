Kim lüftet Kilo-Geheimnis

Nach der Geburt von Baby Saint im Jahr 2015 versteckte sich Kim Kardashian lange vor der Presse bis wie ein Phönix aus der Asche aufstieg und der Welt ihren After-Baby-Body präsentierte. Seitdem hält sie ihr Gewicht und trainiert hat für ihre perfekten Kurven. Am Wochenende verriet sie auf Social Media, wieviel sie derzeit wiegt. "54 Kilo minus den Haar-Extensions" bringt die sportliche 37-Jährige bei einer Körpergröße von 1,59 Meter auf die Waage.

© Getty Images

Ihr Figur-Geheimnis

An sechs Tagen der Woche trainiert Kim für ihren Hammer-Körper. Mit der Trainierin Melissa Alcantara wird täglich um 6 Uhr in der Früh Sport betrieben. Sie boxt, stärkt ihre Muskulatur (Gewichtetraining) und absolviert ein Herz-Kreislauftraining. Am manchen Tagen sind es sogar drei Einheiten Sport.

Bei der Ernährung achtet sie auf Clean Eating - also landen fast ausschließlich unverarbeitete, frische Lebensmittel auf dem Teller. Weiters verzichtet sie weitgehend auf Kohlenhydrate und hält sich an eine ketogene Diät.