Das sind die fiesesten Sternzeichen

Sternzeichen mit schwierigem Charakter 1/4

STIER (21.04-20.05) Auf den eigenen Vorteil bedacht Stiere sind zwar ausgeprägte Familienmenschen, doch stellen sie gerne die Bedingungen für alle Beziehungen - egal ob partnerschaftlich oder freundschaftlich. Sie ziehen ganz klare Trennlinien zwischen Ich und Du, Mein und Dein. Einen Stier verändern wollen kann man vergessen: Sie rücken partout nicht von ihrer Position ab und wollen Situationen beherrschen. Jeder Schritt zielt stets auf den eigenen Vorteil ab. Mit diesem Charakter können Jungfrauen, Stiere und Steinböcke am besten umgehen!

WAAGE (23.09-22.10) Die Egozentriker unter den Sternzeichen Bei den Waagen muss sich die ganze Welt um ihre Person drehen. Ihr Schönheitssinn ist ohnehin legendär. Konflikte kehren sie gerne unter den Teppich um die perfekte Oberfläche zu wahren. Was sie besonders gefährlich macht: Sie wissen, wie man jemanden um den Finger wickelt. Die letzten Zweifel dürfen Sie abschütteln, sobald Sie merken, dass Sie es mit einer verführerischen Raffinesse zu tun haben. Tipp: Sagen Sie klar, dass Sie keine Spielchen spielen wollen!

