Lingerie-Spektakel in Berlin

"Your World. Your Rules" - so lautet das Motto der aktuellen Kampagne des deutschen Lingerie-Labels Lascana. Für die Präsentation der dazugehörigen Beachwear- und Unterwäsche-Modelle inszenierte das Unternehmen ein Fashion-Spektakel unter freiem Himmel in Berlin. In der Front Row saß die neue Markenbotschafterin Alessandra Ambrosio, die den Models auf dem Laufsteg zujubelte. Passend zur Kampagne waren auf den Runway auch Models mit Kurven zu sehen.

Blitzlichtgewitter: Stargast Alessandra Ambrosio posierte vor dem Laufsteg

Berlin It-Publikum bei Dessous-Show

Neben dem Star des Abends, Alessandra Ambrosio, saßen auch andere Prominente in der Front Row. Angelina Kirsch, Daniela Katzenberger, It-Blogger Riccardo Simonetti und viele andere ließen sich die Lingerie-Show von internationalem Format nicht entgehen.

