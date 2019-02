Kate trägt das 'wütendste Kleid der Welt'

Am Dienstag besuchte Herzogin Kate (37) eine Volkschule in London. Für den Anlass wählte sie ein maßgeschneidertes Kleid des Labels Eponine, welches bei der Online-Gemeinde für Schmunzeln sorgte. Die Knöpfe an den Taschen des Outfits erinnerten an zwei Augen eines Comic-Bösewichts. "Jemand war nicht glücklich darüber, heute Morgen aus dem Kleiderschrank hervorgeholt zu werden... das wütendste Kleid der Welt", witzelte ein royaler Fan auf Twitter. Umgerechnet 2.400 Euro blätterte Kate für das Kleidungsstück hin. Kein Wunder also, das es etwas Attitüde an den Tag legt!

Beim restlichen Look setzte Kate auf Understatement und alte Lieblinge ihrer Garderobe: Das grüne Kleid kombinierte sie mit Boots von L.K. Bennett, Ohrringen von Kiki McDonough und einer Mulberry Clutch.