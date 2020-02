BAFTAS: Kaum jemand hielt sich an den Dresscode

Die glamouröse BAFTA-Preisverleihung, die gestern Abend in London stattfand, sind die "Oscars" Großbritanniens. Dieses Jahr bat man die Gäste, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen und von neuen Kleider abzusehen und stattdessen in Vintage-Kleidern zu erscheinen. Doch dieses Memo schien nicht bei allen angekommen zu sein: Einzig Herzogin Kate und Saoirse Ronan hielten sich an die Vorgaben. Kate kam in einer Alexander McQueen-Robe, die sie bereits 2012 trug und die Ronan setzte auf ein schwarzes Kleid aus Satinresten.

Couture statt Nachhaltigkeit

Die anderen Stars verpassten ihre Chance auf einen "grünen" Auftritt am Red Carpet. Charlize Theron kam in Dior, Renée Zellweger in Prada und Laura Dern in Valentino und Rooney Mara in Givenchy. Scarlett Johansson hüllte sich in Versace und Lily-Rose Depp kam im durchsitigen Spitzen-Dress von Chanel. Schick, aber leider nicht nachhaltig. Schade!

Diashow British Academy Film Awards 2020 © Getty Images Herzogin Kate in Alexander McQueen © Getty Images Saoirse Ronan © Getty Images Olivia Coleman © Getty Images Emilia Clark © Getty Images Renée Zellweger © Getty Images Lily-Rose Depp © Getty Images Charlize Theron © Getty Images Laura Dern © Getty Images Rebel Wilson © Getty Images Rooney Mara © Getty Images Scarlett Johansson © Getty Images Scarlett Johansson 1 / 12