Nicht nur für Oma: Einkaufs-Trolley ist neue Trend-Tasche

Den Einkaufs-Trolley kennen wir aus dem Supermarkt und den Einkaufsstraßen. Meist rollen ältere Damen den praktischen Alltagshelfer hinter sich her, um ihre Einkäufe bequem zu transportieren. Doch auch immer mehr junge Menschen setzen jetzt auf den Oma-Wagen als modisches Accessoire.

An einem Tag ist man jung, attraktiv und in der Blüte seines Lebens. Und am nächsten schleppt man einen Einkaufs-Trolley hinter sich her. Mit dem Älterwerden kommt der Punkt im Leben, an dem Rückenbeschwerden und schwindende Muskelkraft zur Herausforderung im Alltag werden. Hinzu kommt: Insbesondere in Zeiten steigender Preise und Inflation sind Produkte in Großpackungen einfach günstiger. Doch den Sieben-Kilo-Sack Hundefutter können nur die wenigsten allein nachhause schleppen. Zum Glück gibt es den Oma-Wagen. Doch der Alltagshelfer ist längst nicht mehr nur älteren Damen vorbehalten, sondern mausert zum echten Fashion-Piece.

Einkaufs-Trolley wird zum Modetrend

Schon seit einigen Saisons ist der sogenannte Oma-Look im Trend: Cardigans, Pullunder und sogar Granny-Panties gelten nicht mehr als spießig, sondern sind mittlerweile als cool anzusehen. Doch Mode-Profis wissen, das perfekte Oma-Outfit gelingt nicht ohne passendes Accessoires. Perfektes Timing, denn unsere trendigen Taschen ersetzen wir jetzt mit Einkaufs-Trolleys.

Einzelhändler in Einkaufsstraßen berichten, dass die Nachfrage nach den praktischen Rolltaschen stark gestiegen ist und die Verbraucher sie als Alternative zum Schleppen von Supermarkt-Sackerl sehen. Insbesondere junge Berufstätige, die in städtischen Gebieten ohne Auto leben, zeigen ein verstärktes Interesse an den praktischen Begleitern. Auch die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Menschen praktischere Lösungen bevorzugen.

ZARA Einkaufs-Trolleys im schicken Stepp-Design © Zara / PR ×

Dabei müssen Einkaufs-Trolleys keineswegs im klassischen Oma-Stil gehalten sein. Mittlerweile gibt es moderne Varianten, die den Einkauf nicht nur erleichtern, sondern auch stilvoll daherkommen. Auch der Mode-Riese ZARA hat vor einigen Monaten bereits stylische Stepp-Modelle auf den Markt gebracht. Clevere Designs vereinen leichte, wasserdichte Materialien mit den neuesten Trends. Ob platzsparende Klapp-Versionen oder sogar sechsrädrige "Treppensteiger"-Designs, die das Leben im sechsten Stock erleichtern – die Auswahl ist vielfältig.