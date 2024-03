× Shopping-Vergnügen am Osterwochenende

Während in Österreich die Geschäfte am Ostersonntag und Ostermontag bekanntlich geschlossen bleiben, kann an der tschechischen Grenze im FREEPORT Designer- & Fashion-Outlet-Center nach Herzenslust geshoppt werden.

Beim Oster-Event von 29. bis 31. März gibt’s im Outlet-Paradies nicht nur Discounts von bis zu 70 Prozent, für Familien warten außerdem eine Bastel- und Kinderschminkstationen, süße Schokohasen und natürlich eine Ostereiersuche. Das alles nur rund 45 Minuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt. Kombinieren lässt sich der Oster-Ausflug zu FREEPORT übrigens mit einem Besuch der Excalibur City, die auf dem Nachbar-Areal mit Merlin’s Farm, dem Terra Technica Museum und Merlins Kinderwelt alle Kinderherzen höher schlagen lässt. © FREEPORT × Shoppen auch sonn- und feiertags Vom Geheimtipp zum TOP-Outlet-Center im Nordosten Österreichs: Das FREEPORT Fashion- und Designer-Outlet-Center an der österreichisch-tschechischen Grenze bei Kleinhaugsdorf im nördlichen Weinviertel verzeichnet jährlich rund 2 Millionen Gäste, und hat immer sonn- und feiertags geöffnet. Insbesondere seit der Übernahme durch österreichische Eigentümer im Jahr 2015 registriert FREEPORT eine starke Auslastung bei den Mietflächen. 75 internationale Stores mit 250 Top Brands und eine vielfältige Gastronomie präsentieren sich in der Indoor-Mall unter einer im Caesar-Palace-Style gehaltenen Himmels-Decke. © FREEPORT × Premium Shops wie Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, GUESS und Calvin Klein sorgen für ein vielschichtiges Shopping-Angebot. Neu eröffnet hat der ONLY-Store, die dänische Marke bietet stylische Mode für dynamische, moderne Frauen. Mit VOSSEN wird das Sortiment in der Sparte Homewear komplettiert. Hand- und Badetüchern, Bademäntel und Frottierware überzeugen durch Top-Qualität. Das Unternehmen Vossen legt in seiner neu ausgerichteten Produktlinie besonderen Wert auf das Wohlbefinden der Gäste und setzt verstärkt auf eine nachhaltige Produktion. Im Sortiment wird auch eine vegane Linie angeboten.