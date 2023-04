Heidi Horten: Das ist ihr 135 Mio Euro Juwelen-Schatz

Es ist die größte Schmuck-Auktion, die es je gab: Die wertvolle Juwelensammlung der verstorbenen Milliardärin Heidi Horten wird versteigert – mit über 700 Exponaten. Hier die beeindruckenden Highlights.

Heidi Hortens († 81) Schmuck-Sammlung wird demnächst in Genf versteigert - und das macht selbst Angela Bailou, die Christie’s-Österrich-Chefin, ehrfürchtig. „Es ist die größte private Juwelensammlung weltweit, die je versteigert wurde“, sagte sie zur APA.

Unfassbare Schmuck-Schätze

Unter den über 700 Exponaten, die unter den Hammer kommen, sind nicht nur Unikate, sondern auch Stücke mit historischer Bedeutung. So findet sich unter dem Schmuck, den Milliardärswitwe Heidi Horten, die reichste Frau Österreichs, nach ihrem Tod im vergangenen Juni hinterlassen hat, eine Perle von Marie-Antoinette oder der weltberühmte „Briolette von Indien“, der lange Zeit verschollen war und erst 1950 wieder aufgetaucht ist, als er in den Besitz des New Yorker Juweliers Harry Winston kam.

Das teuerste Stück ist ein Rubin, dessen Wert auf 16,4 Millionen Euro geschätzt wird. Unter den Ausstellungsstücken befindet sich auch ein 400 Gramm schweres Smaragd-Collier im unteren Schätzwert von 305.000 Euro. Verhältnismäßig günstig klingen die preiswertesten Exponate mit 5.000 Euro. Außerdem zu bestaunen sind sechs Unikate des Wiener Traditionsjuweliers Köchert. "Die Sammlung ist sehr besonders, weil die Ausstellungsstücke von besonders hoher Qualität sind", sagte Baillou.

Rekordsumme

Eine Rekordsumme von über 135 Millionen Euro erwartet das Auktionshaus bei den beiden Versteigerungen, die im Mai und im Herbst unter dem Titel „The World of Heidi Horten“ in Genf über die Bühne gehen sollen. Die drei bislang teuersten Juwelensammlungen der Welt erzielten vergleichsweise „bescheidene“ 91 Millionen Euro. Der Erlös soll in Hortens Privatstiftung fließen und so unter anderem den Erhalt ihres Museums in Wien sichern, in die klinische Forschung und die Förderung von Sportlern gehen.

Ausgesprochen einträglich war übrigens auch der Verkauf der Luxusyacht von Heidi Horten: Die Carinthia VII ging für beachtliche 95 Millionen Euro an einen Unbekannten. Dieser lässt die 100 Meter lange Yacht mit sechs Decks, Spa, Sauna, Helikopter und bordeigenem Bentley gerade in Hamburg überholen, bevor er in See sticht.