Best Dressed am Ball: Diese Trends erwarten uns in der Ballmode

Auf die Bälle, fertig, los! Die Ballsaison steht bevor. Und wie immer lautet der Dresscode: Mehr ist mehr! Wir verraten, welche glamourösen Mode-Trends uns in diesem Jahr auf dem Tanzparkett erwarten.

Gerade noch in gemütlicher Loungewear unter dem Christbaum gesessen, tanzen wir jetzt im Dreivierteltakt in die fünfte Jahreszeit. Denn ab sofort heißt es in der Walzerstadt wieder: „Alles Walzer!“ Auch in diesem Jahr finden in Wien atemberaubend schöne Bälle statt - heuer sind über 450 Bälle geplant. Nun fehlt nur noch das perfekte Ballkleid. Andrea Kumhera, Cocktail Buyer bei Peek&Cloppenburg, verrät, in welchen Traumroben wir dieses Jahr das Tanzbein schwingen.

Welche Balltrends erwarten uns in dieser Saison? In welchen Farben, Stoffen und Silhouetten schweben wir dieses Jahr über das Tanzparkett?

Andrea Kumhera: Schwarz bleibt dieses Jahr ein Klassiker, ebenso wie dunkle Blau- und Grüntöne. Ein besonderer Hingucker sind auch rote Kleider, inspiriert von den Golden Globes. Und 2024 darf es glitzern. Ob als große Robe, verführerisch-schmale Silhouette oder Kleid mit langem Arm – an Glitzer kommt man dieses Jahr nicht vorbei! Minimalistinnen finden natürlich auch schlichte Ballkreationen, die nicht ganz so auffällig sind.

Wie sieht es im Bereich der Männerballmode aus? Dürfen Männer dieses Jahr etwas mutiger sein?

Kumhera: Ja, das dürfen sie. Der Smoking darf mit Texturen spielen, Samt trifft auf Satin, und auch Farben wie Edelsteinnuancen von Saphirblau bis Amethyst-Violett peppen Dinner-Jackets auf. Reverse zeigen sich vielseitig, vom Schalkragen bis zur Spitzfasson.

Welche Accessoires eignen sich dieses Jahr als die perfekten Ball-Begleiter?

Kumhera: In diesem Jahr schweben wir in Cinderella-Schuhträumen über das Parkett. Pointy-Heels aus Satin bezaubern mit funkelnden Maschen und Schmuckschließen. Ob als Slingback-Pumps oder mit Fessel-Riemchen – auch das Schuhwerk wird in der Ballnacht zum Hingucker. Fast zu schade, um unter bodenlangen Roben zu verschwinden! Zu Kuvert- und Box-Clutches gesellen sich romantische Beuteltäschchen aus Strass-Mesh. Wir glitzern also tatsächlich von Kopf bis Fuß.

Welche Peek&Cloppenburg Marken liegen in dieser Ballsaison besonders im Trend?

Kumhera: Die Exklusivmarke Jake*s besticht nicht nur durch trendige Styles, wie ein One-Shoulder Dress in Silber-Pailletten allover oder eine Bustierrobe mit Cut-Outs in Petrol. Sondern vor allem durch die beeindruckende Größenauswahl von Größe 32 bis 50. Außerdem finden Ballprinzessinnen glamouröse Kreationen von Christian Berg, Troyden Collection, Luxuar, Mascara, Laona, Unique, Lipsy, Swing, Lace & Beads und noch vielen weiteren Glamour- Labels.

Gibt es modische No-Gos auf einem Ball?

Kumhera: Ein zu langer oder kurzer Kleidersaum wäre ein No-Go. Das passiert leicht, wenn man erst am Ballabend in die neuen Schuhe zum Kleid schlüpft. Bei Peek&Cloppenburg gibt es storeeigene Schneiderateliers, die für den perfekten Sitz sorgen. Mein Tipp: Gleich beim Kleiderkauf mit der richtigen Absatzhöhe vorbeikommen. Oder einfach bei der märchenhaften Abendschuh-Auswahl von Peek&Cloppenburg zuschlagen. Somit ist das Traumkleid nachher weder zu lang noch zu kurz.

Ihr persönlicher Styling-Tipp, um am Tanzparkett der Hingucker des Abends zu sein?

Kumhera: Ein strahlendes Lächeln und das Gefühl, sich richtig wohl in seinem Outfit zu fühlen. Alles sitzt, nichts zwickt. Alles Walzer!