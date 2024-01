Ballkalender: Die Top-Bälle des Jahres auf einen Blick

Tanzen als gäbe es kein Morgen: Die Ballsaison 2024 ist eröffnet! Vom Ball der Wiener Philharmoniker über den Juristenball bis hin zum Opernball - die schwungvollsten Tanzveranstaltungen im MADONNA-Ballkalender.

Alle Jahre wieder verwandelt sich Österreichs Hauptstadt zu Beginn des Jahres in die schönste Walzerstadt der Welt. Auch in diesem Jahr finden in Wien wieder atemberaubend schöne Bälle statt - heuer sind über 450 Bälle geplant. Wir verraten die wichtigsten Termine für einzigartige Ballnächte.

Ballkalender: Die Ball-Termine im Überblick

Jänner

Zuckerbäcker Ball 11. 01.

Blumenball der Wiener Stadtgärten 12. 01.

Steirerball 12. 01.

80. NÖ Bauernbundball 13. 01.

Ball der Bank Austria 13. 01.

Ball der Wiener Philharmoniker 18. 01.

Offiziersball 19. 01.

BOKU Ball 19. 01.

134. Techniker-Circle (Ball der Industrie) 20. 01.

Ball der Wiener Wirtschaft 26. 01.

Rochusball 26. 01.

Regenbogenball 27. 01.

72. Wiener Ärzteball 27. 01.

Ball der Wissenschaften 27. 01.

101. Jägerball 29. 01.

Februar

Kaffeesiederball 02. 02.

Wiener Polizeiball 02. 02.

Tirolerball 03. 02.

Kleiner Neubauer Opernball 08. 02.

Opernball 08. 02.

Juristenball 10. 02.

Rudolfina Redoute 12. 02.

102. Elmayer-Kränzchen 2024 13. 02.

Johann Strauss Ball 17. 02.

IAEA Ball 17. 02.

Wiener Seniorenball 25. 02.

März

Dorner Ball 16.03.

April

Dancer against Cancer Galaball 13. 04.

Flüchtlingsball 20. 04.

Mai

Ball der Vorarlberger (Ländle Ball) 04. 05.

Ball des Sports 04. 05.

Concordia Ball 24. 05.

Juni