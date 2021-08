Bräunungstipps

Der Sommer ist da. Jetzt heißt es raus an die frische Luft und braun werden! Wie das am besten funktioniert und was man tun kann, damit die Bräune möglichst lange hält, erfahren Sie hier!

Wichtig ist natürlich, dass Sie an einen guten Sonnenschutz denken und Ihre Haut vor zu viel UV- Strahlung schützen. Hier also unsere 5 Tipps, um schneller und effizienter braun zu werden: Regelmäßige Hautpeelings

Bräunen am Wasser

Bräunen in Bewegung

After-Sun Lotionen nach dem Sonnenbaden

Beta- Carotin in die Ernährung einbauen Damit Sie alle Tipps richtig wahrnehmen können, haben wir alles nochmal ausführlich erklärt: © Gatty Images × Regelmäßige Peelings Ein Geheimtipp für eine schnelle Bräune ist, den Körper regelmäßig, aber vor allem vor dem Sonnenbaden zu peelen. Das Peeling entfernt alte Hautschuppen, sodass Sie gleichmäßig braun werden können und keine alten Hautschüppchen den Weg der Sonne an die Haut versperren. Bräunen am Wasser Wasser reflektiert die Sonnenstrahlen, weshalb Sie im oder am Wasser deutlich mehr UV- Strahlung abbekommen und damit schneller braun werden! Los geht´s also zum Schwimmbad, an den Strand oder mit der Luftmatratze ins Wasser, um den Bräunungsprozess zu beschleunigen!

Achtung nur: Auch mit dem Sonnenbrand geht es im und am Wasser schneller - also nicht auf die Sonnencreme vergessen! © Gatty Images × Bräunen in Bewegung Wenn Sie sich in der Sonne bewegen, zum Beispiel beim Beachvolleyballspielen oder Stand Up Paddeln, werden Sie zwar nicht unbedingt schneller braun, dafür erlangen Sie eine rundum gleichmäßige Bräune. © Gatty Images × Nach dem Sonnen eincremen Nach dem Sonnenbaden ist es essenziell, den Körper mit einer Feuchtigkeitspflege oder einer After-Sun Lotion einzucremen. So bleibt Ihre Haut geschmeidig und trocknet nicht aus. Viele After-Sun Pflegeprodukte haben außerdem eine zusätzliche Formel, die die Bräune verlängert. Karotten und Co. Essen Lebensmittel mit Beta- Carotin wie Möhren, Tomaten oder Aprikosen beschleunigen Ihre Bräune. Warum? Das Vitamin Beta- Carotin sorgt in unserem Körper dafür, dass die Sonnenstrahlen leichter verarbeitet werden können und es somit schneller zu einer Bräunung kommt. © Getty Images × Der Bräunungsprozess kann also mit einigen Tipps und Tricks beschleunigt werden. Bei allem Sonnenbaden sollte aber nie auf den UV- Schutz vergessen werden, um Ihre Haut vor den UV- Strahlungen zu schützen!