× Urlaubsflirt - Romanze oder große Liebe?

Endlich Urlaub - und Flirtlaune! Eine Urlaubsromanze ergibt sich oft schneller als gedacht. So finden Sie heraus, ob Ihr Urlaubsflirt Zukunftspotenzial hat. Eines vorweg: Genießen Sie es!

Ganz gleich, ob an Strand und Meer, in den Bergen, am See oder beim Städtetrip - im Urlaub ist einfach alles anders (besser?): Sie sind tiefenentspannt, ausgeschlafen, lassen den Alltag hinter sich und das Handy mal beiseite. Sie haben Zeit und Muße für Dinge, die Ihnen Freude bereiten, sind weniger abgelenkt, gut gelaunt, offener und -last, but not least - kontaktfreudiger. Optimale Voraussetzungen für - bingo - einen Urlaubsflirt!

Spannend & unverbindlich

Sie liegen also entspannt am Strand, lesen gerade ein gutes Buch, schlürfen an Ihrem Lieblingscocktail und lassen es sich so richtig gut gehen. Und plötzlich, als Sie von Ihrem Buch auf und den Strand entlang blicken, steht er vor Ihnen, athletisch, braun gebrannt mit einem mehr als nur sympathischen Lächeln auf den Lippen: Ihr Urlaubsflirt. Ein Lächeln, ein paar Blicke, ein paar nette Worte -es geht ganz schnell und die nächsten beiden Wochen erleben Sie die mitunter spannendsten, prickelndsten und aufregendsten Tage im ganzen Jahr. Sie vergessen Ihren Alltag, Ihre Verpflichtungen und tauchen ein in eine Bubble aus Glücksgefühlen, salzigen Sommerküssen und unbeschwerten Momenten der Zweisamkeit. Besser könnte das Leben nicht sein. Wenn da nicht das nahende Urlaubsende wäre. Sie wissen nicht, wie es mit Ihrer Urlaubsromanze weitergeht? Ob Sie Ihren Angebeteten wiedersehen werden? Ob all das Zukunft hat? Ob Sie überhaupt möchten, dass es Zukunft hat? Für Sie haben wir die Dynamiken eines Urlaubsflirts genauer unter die Lupe genommen: Worauf Sie unbedingt achten sollten, wenn Sie herausfinden möchten, ob aus einer anfänglichen Urlaubsverliebtheit eine Beziehung, ja vielleicht sogar die große Liebe werden kann.

Schnell verliebt - wieso?

Lassen Sie uns zunächst der Frage nachgehen, weshalb Sie sich im Urlaub eigentlich so schnell verlieben. Dafür gibt es nämlich tatsächlich einige (gute und absolut gerechtfertigte) Gründe: Zum einen entfliehen Sie während der Ferien dem Alltagstrott. Ergo: Sie fühlen sich freier und unbeschwerter. Sie haben weitaus weniger Stress, weniger Termindruck und sind dadurch gelassener und zugleich offener für neue Erlebnisse und Bekanntschaften. Vielleicht sind Sie im Urlaub auch spontaner und lockerer, ein Kennenlernen ist vielleicht unkomplizierter als zu Hause, wo Verpflichtungen und Zeitdruck Ihren Alltag bestimmen. Zum anderen sorgen die traumhafte Urlaubskulisse und das herrliche Wetter für eine besonders romantische Atmosphäre - alles scheint easy-going, Sie gehen mit dem Flow und lassen sich einfach treiben. Der Gedanke, traute Zweisamkeit mit dem braun gebrannten Athleten mit dem schönen Lächeln zu verbringen, ist einfach zu verlockend - und Schwupps, schon sind Sie mittendrin in Ihrer unvergesslichen Urlaubsromanze.

Ohne Erwartungen

Aufregend, neu, stressfrei, unkompliziert, unverbindlich, ohne Erwartungen -und somit komplett konträr zu dem, was wir im Alltag oft erleben: Ein Urlaubsflirt vereint ganz oft all das - und ist genau deshalb so anziehend. Auch wenn es gerade noch so schön ist, versuchen Sie ab und an doch hinter die Kulissen zu blicken, einen Gang zurückzuschalten und sich bewusst zu machen, wie weit Urlaub und Alltag in vielen Fällen voneinander entfernt sein können. Schrauben Sie Ihre Erwartungen zurück, seien Sie ehrlich mit sich selbst (und mit Ihrem Gegenüber) und leben Sie im Hier und Jetzt. Wer ohne Erwartungen in einen Urlaubsflirt geht und für klare Verhältnisse sorgt bzw. darauf besteht, der kann am Ende auch nicht enttäuscht bzw. von Liebeskummer überrannt, sondern bestenfalls positiv überrascht werden, sollte sich daraus doch mehr entwickeln - eine Faustregel in Sachen Beziehung, die im Übrigen nicht nur im Urlaub ganz prima funktioniert.

Chance auf mehr?

Wenn Sie für sich merken, dass sich aus der anfänglichen Unverbindlichkeit doch mehr als nur ein Urlaubsflirt entwickelt, dann stellen Sie sich wahrscheinlich recht bald die Frage: "Geht es ihm denn genauso?" Nun wollen Sie aber natürlich nicht gleich mit der Türe ins Haus fallen und ihn darauf ansprechen. Wäre ja unspannend und außerdem heißt es nicht umsonst: "Willst du gelten, mach dich (zumindest ein bisschen) selten." Somit sind Sie auf kleine, aber feine Anzeichen angewiesen, die Ihnen verraten, ob er sich abseits von einer paar netten lauen Sommerabenden ohne Verpflichtungen mehr mit Ihnen vorstellen kann. Vielleicht fragt er Sie nach Ihrer Telefonnummer oder fügt Sie zu seinen sozialen Netzwerken hinzu, um auch nach dem Urlaub in Kontakt zu bleiben. Vielleicht erzählt er Ihnen von seinem Alltag, seiner Familie, seinen Freunden, seinen Problemen (ja, die hat mit Sicherheit auch ein Urlaubsflirt!) und - ganz wichtig - von seinem Beziehungsstatus. Vielleicht plant er sogar bereits ein Wiedersehen oder schmiedet Zukunftspläne.

Auf Herz und Nieren prüfen

Ganz gleich, was Ihr Urlaubsflirt tut, ganz gleich, welche Pläne er schmiedet (oder nicht schmiedet), ganz gleich, ob er Ihnen das Blaue vom Himmel verspricht -bleiben Sie auf jeden Fall bei sich -und trotz Wolke sieben am Boden der Tatsachen. Gehen Sie nicht sofort all-in, überstürzen Sie nichts, lernen Sie einander kennen und geben Sie sich selbst die Zeit, Ihr Gegenüber auf Herz und Nieren zu prüfen, etwas, das innerhalb von zwei Wochen im Urlaub eher weniger möglich ist. Gefühle hin oder her, ein wenig Realismus braucht die Liebe schließlich auch, um zu florieren und zu funktionieren, vor allem dann, wenn sich Alltag und Verpflichtungen wieder breitmachen.

Vom Urlaubsflirt zur großen Liebe?

Sie fragen sich, ob aus einem Urlaubsflirt überhaupt die große Liebe werden kann? Die gute Nachricht: Alles ist möglich. Und immerhin kann sich ein Viertel der Österreicher laut Statistik (ElitePartner) vorstellen, die große Liebe im Urlaub kennenzulernen. Sieben von zehn Singles würden sogar ernsthaft versuchen, ihren Flirt in ihren Alltag mitzunehmen. Die -sagen wir einmal herausfordernde - Nachricht: Liebe und Beziehung gehen mit Arbeit, Kompromissen und Diskussionen einher -sonst wäre das Leben ja langweilig bzw. ein ewiger Urlaub, nicht wahr?

Nägel mit Köpfen machen

Was bedeutet das nun für Ihre Urlaubsromanze? Wie geht es weiter? Sind Sie zurück im stressigen Alltag und wünschen sich weiterhin Kontakt mit Ihrem Flirt zu haben, so müssen Sie sich zunächst einmal aktiv um gemeinsame Zeit kümmern. Dieses basale Engagement (und im Übrigen noch weitaus mehr) dürfen Sie sich selbstverständlich auch von Ihrem Gegenüber erwarten! Damit Sie eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft haben, müssen beide Seiten ins Tun kommen und bereit sein, Zeit und Energie für- und miteinander zu investieren.

Reality-Check

Allerdings wissen Sie ja bereits: Im Urlaub ist alles anders -auch Sie selbst, auch der braun gebrannte Athlet. Um herauszufinden, ob Ihre Urlaubsbekanntschaft wirklich genug Substanz für eine gemeinsame Zukunft hat, vereinbaren Sie doch alsbald nach Ihrer Rückkehr ein erneutes Wiedersehen. Tauchen Sie anstatt ins Meer nun gemeinsam in den Alltag ein und spüren Sie tief in sich hinein, wie es sich anfühlt. Flammen die Gefühle wieder auf? Werden sie vielleicht sogar noch intensiver? Welche Gespräche entstehen? Wie fühlt sich das Miteinander auf emotionaler und körperlicher Ebene abseits von Strandbar, Cocktails, Wellenrauschen und Co. an? Wie ist es, mehrere Tage miteinander zu verbringen, daneben vielleicht sogar arbeiten zu müssen, Termine und Verpflichtungen wahrzunehmen, den Haushalt führen und die Wäsche waschen zu müssen? Welche unerwarteten Lebens- und Wertvorstellungen sowie Eigenheiten tun sich auf -positiv wie negativ? Fragen über Fragen.

Antworten liefert lediglich die (gemeinsame) Zeit. Weiterhin gilt jedenfalls: Bleiben Sie ehrlich mit sich selbst, horchen Sie in sich hinein, ob sich das Beisammensein mit Ihrem Flirt auch abseits vom Urlaubszauber noch richtig und gut anfühlt, oder ob Sie nicht vielleicht -weil es ja so schön und romantisch wäre -gerade einer Illusion nachjagen.

Liebe ist vielfältig

So märchenhaft "die Liebe auf den ersten Blick" auch ist - tragfähige, stabile Beziehungen entwickeln sich nun einmal nicht von einem Tag auf den anderen. Und auch nicht innerhalb zweier Urlaubswochen. Auch wenn Sie miteinander einige Tage auf Wolke sieben geschwebt sind, kann es durchaus sein, dass die Urlaubsromantik an einem anderen Ort, wie eben zu Hause, auf einmal wie weggeblasen ist. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass der Funke bei Ihrem ersten Treffen nach dem Urlaub nicht mehr überspringt, dass Sie kaum mehr Gesprächsstoff haben und auch die körperliche Anziehung passé ist. Sehen Sie es positiv: Die Liebe hat viele Gesichter, Liebe ist vielfältig: Ob Urlaubsliebe für zwei Wochen, Freundschaft, Freundschaft plus, Liebe für zehn Jahre oder große Liebe für ein Leben lang - jede Begegnung im Leben hat etwas Schönes und Bereicherndes an sich. Sie lernen sich selbst besser kennen, Sie verbessern Ihre Menschenkenntnis und am Ende des Tages wissen Sie, was Sie wollen und was Sie nicht wollen. Und abgesehen davon: Der nächste Urlaub kommt bestimmt.