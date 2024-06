Sex vs. Fußball: Wird die EM zum Beziehungskiller?

Lieber Fußball schauen, statt zum Date mit dem Partner bzw. der Partnerin? In Zeiten von großen Sportevents kann die Liebe zum Sport oft größer sein, als zur Person, mit der man sich das Bett teilt. Kurz vorm Anpfiff hat EIS.de deshalb herausgefunden, welche Rolle Fußball in Beziehungen spielt.

Für viele Fans (vor allem für viele Männer *hust,hust*) ist Fußball nicht nur ein Spiel, sondern eine leidenschaftliche Beziehung. Egal, ob Bundesliga, Champions-League, Welt- oder Europameisterschaft – echte Fans lieben (und leiden mit ihrem) Fußball! Diese Leidenschaft kann in Partnerschaften allerdings zu einem heiklen Thema werden. Insbesondere, wenn der oder die Liebste alles andere als fußballbegeistert ist.

Daher stellte sich Erotik-Online-Shop EIS.de die Frage: Inwieweit stellt Fußball-Liebe die Liebe zum Partner oder zur Partnerin in den Schatten? Ihre repräsentative Umfrage mit 4.614 Teilnehmer:innen auf der Social Media Plattform Instagram überrascht – und gibt offene Einblicke in das Liebesleben von Fußballfans und deren Partner:innen.

Fantreue vs. Liebe: Welche Rolle spielt Fußball in der Beziehung?

Auf die Frage, wie wichtig Fußball in der Beziehung ist, gaben satte 64% der Fußball-Fans an, dass der beliebteste Mannschaftssport in der Beziehung keine große Rolle spielt. 23% hingegen verrieten, dass sie diesbezüglich eine andere Sichtweise als ihre Liebsten haben. Auffällig: Nur 13% der Befragten teilen die Leidenschaft für den Sport in der Beziehung.

Führt Fußball zu Beziehungskrisen?

Immerhin, 78% der Befragten Teilnehmer:innen gaben an, das Fußball noch nie zu Streit in der Beziehung geführt hat. Bei 11% sorgte das Thema Ballsport hingegen schonmal zu Uneinigkeiten, während weitere 11% angaben, manchmal mit dem:der Liebsten über das Thema Fußball gestritten zu haben.

Gratis Tickets oder gratis Dinner?

Die Umfrage lieferte auch Erstaunliches zu folgender Abstimmung: Entscheiden sich Fußball-Fans lieber für gratis Eintrittskarten für ein Spiel der bevorstehenden Europameisterschaft oder für ein kostenfreies Dinner mit dem:der Beziehungspartner:in? Stolze 84% der Befragten wählten ein Gratis-Abendessen zu zweit. Nur 16% gaben an, während der EM 2024 nicht (für den:die Partner:in) auf die Fußballspiele verzichten zu wollen.

Und was meinen die Frauen?

Dass während der Fußball-Saison die Partnerschaft oft zu kurz kommt, bestätigen dennoch vor allem die weiblichen Teilnehmerinnen der EIS.de-Umfrage. Auf die Frage, ob sie sich mehr Zeit für Zweisamkeit während der Fußballwochen wünschen, antworteten mit 61% fast 2/3 der Befragten mit einem klaren „Ja“.

Macht EM-Lust auch Lust auf Sex?

Doch wie sieht es mit dem Thema Intimität aus: Macht die Lust auf Fußball auch Lust auf Sex? Anscheinend schon, denn rund 51% der Fußball-Fans bestätigten, dass sie auch während der Europameisterschaft keinesfalls auf ihr Sexleben verzichten möchten. Nur 9% gaben an, sich während der EM rein auf den Fußball konzentrieren zu wollen. Pikant: 39% verrieten, dass Sex schon lange keine große Rolle in der Beziehung spielt.

Paarkonflikte während der EM vermeiden: So gelingt's

Was können Paare tun, wenn während der Europameisterschaft Fußball plötzlich nicht nur das Wohnzimmer, sondern auch die Beziehung dominiert? Ausgebildete Sexualtherapeuten bei EIS.de teilen ihre Top-3-Tipps, wie Paare sich während des Fußballfiebers gegenseitig unterstützen können:

Geduld und gegenseitiges Verständnis : Sollten Partner emotional (und zeitlich) während der EM-Spiele nicht verfügbar sein, kann ein wenig Nachsicht helfen. Einander gegenseitig die Schuld zuzuweisen hilft niemanden. Stattdessen sollten Paare schon von Anfang an offen und ehrlich kommunizieren, sobald der Fußball für eine Seite die Beziehung dominiert.

: Sollten Partner emotional (und zeitlich) während der EM-Spiele nicht verfügbar sein, kann ein wenig Nachsicht helfen. Einander gegenseitig die Schuld zuzuweisen hilft niemanden. Stattdessen sollten Paare schon von Anfang an offen und ehrlich kommunizieren, sobald der Fußball für eine Seite die Beziehung dominiert. Partner sollten sich ihrer emotionalen Investition in den Sport bewusst werden . Bedeutet, reflektieren inwiefern und wie intensiv Fußballspiele und deren Ausgang Kapazitäten für andere Gedanken und Unternehmungen beeinflussen. Wenn die Lieblingsmannschaft ein Spiel verloren hat und Fans danach keine Lust mehr auf zuvor verabredete Aktivitäten haben, hängt man emotional sehr im Thema. Vielleicht zu sehr?

. Bedeutet, reflektieren inwiefern und wie intensiv Fußballspiele und deren Ausgang Kapazitäten für andere Gedanken und Unternehmungen beeinflussen. Wenn die Lieblingsmannschaft ein Spiel verloren hat und Fans danach keine Lust mehr auf zuvor verabredete Aktivitäten haben, hängt man emotional sehr im Thema. Vielleicht zu sehr? Gezielte Zeit für Zweisamkeit schaffen. Kann heißen: Heute ist ein Spiel und dementsprechend Zeit geblockt, dies anzusehen. Morgen ist kein Spiel und deshalb kann Zeit für die Beziehung eingeräumt werden. Ein romantischer Spaziergang, Zeit im Schlafzimmer oder beides: Wenn der Fußball-Junkie dem Nicht-Fan diese Zeit aktiv einräumt und Unternehmungen vorschlägt, werden die nächsten 90-Spielminuten gern gewährt.

Alles in allem bestätigt die Umfrage von EIS.de deutlich, dass Fußball und Liebe eng miteinander verbunden sind und beide wichtige Aspekte des Lebens vieler Menschen darstellen. Um Konflikte zu vermeiden, ist es entscheidend, dass Paare während des Fußballfiebers offen kommunizieren und gegenseitiges Verständnis zeigen.