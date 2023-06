Neue Lieblingsstellung: Campingplatz

Eine Campingreise ist nicht für alle ein idealer Urlaub. Doch der Abenteuerurlaub ist eine Überlegung wert, denn eine neue Studie erforschte nun, dass Camper mehr Sex haben, als Zuhause. Woran das liegt, erklären wir nachstehend.

Campingreisen liegen derzeit wieder voll im Trend. Das sanfte Rauschen der Natur, ein klarer Sternehimmel und die Möglichkeit, wunderschöne Geheimplätze ganz alleine zu entdecken. Klingt doch eigentlich ganz romantisch. Kein Wunder also, dass sich besonders immer mehr junge Menschen bewusst gegen ein konventionelles Hotel und für Ferien im Freien entscheiden.

Camper haben öfter Sex

Europas Leader der privaten Wohnmobilvermietung Yescapa hat gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Dynata 500 Camper zu ihrem Reise- und Nutzerverhalten befragt. Das wichtigste Erkenntniss: 52 Prozent der Befragten haben während einer Reise im Campingfahrzeug mehr Sex als zuhause. Vergleicht man den Familienstand, so haben Camper, die sich in einer Beziehung befinden noch mehr Sex als Camper, die verheiratet oder Single sind. Nur 10 Prozent der Befragten, haben weniger Sex als daheim.

Viel Sex bedeutet nicht weniger Streit

In einem engen, kleinen Camper ist es jedoch durchaus möglich, dass man sich öfters gegenseitig auf die Nerven geht. Wenn der Haus- bzw. Campersegen dann doch einmal schief hängt, streiten sich die Befragten während der Campingreise am häufigsten über die Reiseroute (39 Prozent), gefolgt von der Aufteilung der täglichen To-Dos wie das Aufräumen oder Putzen (37 Prozent).

36 Prozent der geführten Streite sind auf die Kosten eines Campingmobils zurückzuführen. Hier sind sich die Camper gerne darüber uneinig, was die Anschaffungskosten sowie die laufenden Kosten eines eigenen Campers anbelangt. Zu 24 Prozent gibt es Streitpunkte über die Toiletten-Thematik (wer entleert die Toilette, wer putzt sie etc.). Worüber sich die Camping-Enthusiasten überraschenderweise am wenigsten in die Haare kriegen: Die Präferenzen der Geldausgabe während des Reisens (Low Budget – High End) (21 Prozent).

© Getty Glamping bietet mehr Platz, eine angenehmere Atmosphäre und verspricht Romantik pur! ×

Entspanntes Glamping

Wer also möglichst viel Sex, und möglichst wenig Streit während dem Camping-Urlaub möchte, sollte eher auf Glamping (Glamour Camping) setzten. Abenteuerlich, mitten in der Natur, aber trotzdem mit einem Hauch Glamour. Der Trend vereint die besten Elemente des klassischen Campings und eines Hotel-Urlaubs. Wem der in die Jahre gekommene Campingplatz also too much für mindestens eine Woche Urlaub mit der/dem Liebsten ist, könnte stattdessen auf die etwas luxuriösere Variante setzten, ohne romantische Kompromisse eingehen zu müssen.