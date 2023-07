Männer die sich für Frauensport interessieren sind attraktiver

Wir sind alle gleichberechtigt und ein paar geschlechtsbasierte Ungleichheiten im Profisport interessieren eh keinen? Ganz im Gegenteil! Eine abwertende Einstellung zum Profisport von Frauen kann sich negativ auf das Liebesleben auswirken. Das beweist jetzt eine neue Studie.

Am 20. Juli 2023 begann das größte Sportereignis des Sommers, die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Die österreichischen Fußballteams schaffen es zwar nur selten in die Weltmeisterschaften, dennoch ist der Sport auch hierzulande besonders bei Männern sehr beliebt - zumindest zum Zusehen. Doch nicht jede Art von Fußball wird gleich gerne geschaut. Männer verfolgen nämlich mehr als doppelt so häufig die Fußballweltmeisterschaft der Männer als die der Frauen. In der Gen Z gibt sogar jeder dritte Mann (31%) an, ausschließlich Fußballspiele der Männer zu verfolgen.

Tatsächlich kann sich eine abwertende Einstellung zum Profisport von Frauen wie z. B. Fußball jedoch schlecht auf das Liebesleben auswirken. Das bestätigt nun eine Studie der Dating App Bumble, bei der Frauen den ersten Schritt machen.

Männer interessieren sich nur für Frauensport, wenn Athletinnen attraktiv sind

Die Gründe für das Desinteresse am Frauenfußball scheinen vielfältig, man kann aber eine ähnliche Grundhaltung dahinter vermuten. So gibt jeder zweite Mann (53 %) in der Umfrage an, Profisport von Frauen einfach nicht so relevant zu finden wie den der Männer - selbst wenn die Frauen erfolgreicher sind. Mehr als jeder vierte Mann (28%) interessiert sich nur dann für Frauensport, wenn er die Sportlerinnen attraktiv findet. Dies gilt insbesondere für Männer der Gen Z zwischen 18 und 26 Jahren (36%).

Die Fußball-WM der Frauen findet momentan in Australien statt. Singles, die diesen Sommer in der Liebe punkten wollen, sollten die Spiele genauer beobachten...

Desinteresse an Frauensport gilt als Red Flag

Diese Einstellung kommt bei Frauen nicht besonders gut an, denn mehr als jede dritte Frau (40 %) findet, dass Fußballfans, die gar keine Spiele der Frauenmannschaft ansehen, sich nicht wirklich für Gleichberechtigung interessieren. Laut Bumble ist mangelndes Interesse an Gleichberechtigung jedoch eine 'Red Flag' (Ausschlusskriterium) für mehr als jede zweite (58 %) Frau.

Interesse an Frauensport verspricht bessere Liebeschancen

Männer, die sich aus Überzeugung für Profisport von Frauen interessieren, könnten bessere Chancen in der Liebe haben. Die Hälfte der Frauen (50 %) findet Männer, die professionelle Sportlerinnen ernst nehmen, attraktiver als Männer, die das nicht tun - dies gilt besonders für Frauen der Gen Z (57 %). Tatsächlich assoziieren Frauen positive Eigenschaften mit Männern, die Sportlerinnen und professionellen Frauensport ernst nehmen. Am meisten schätzen sie, dass diese Männer Frauen auf Augenhöhe begegnen, respektvolle Menschen und Partner sind und über emotionale Reife verfügen.

Wer also seine Liebeschancen diesen Sommer erhöhen will, sollte die aktuellen Spiele in Australien etwas genauer im Auge behalten...