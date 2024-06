"Hot Rodent Men": Männer die aussehen wie Ratten gelten jetzt als sexy

Im chinesischen Tierkreis ist 2024 das Jahr des Drachen. Doch für Gen Z ist 2024 offenbar das Jahr der Ratten. Genauer gesagt, der Männer, die aussehen wie Ratten. Denn für junge Singles sind "Hot Rodent Men" (wie diese Männer bereits in den sozialen Medien getauft wurden) das Sexsymbol der Stunde.

Barry Keoghan, Timothée Chalamet, Mike Faist, Josh O’Connor, Kieran Culkin, Jeremy Allen White - was haben all diese Stars gemeinsam? Sie alle sind Schauspieler, Männer, berühmt, erfolgreich, sehen nicht unbedingt schlecht aus... und ähneln optisch einer Ratte - zumindest laut dem neuesten Dating-Trend. "Hot Rodent Men" (zu Deutsch: heiße Nagetier-Männer) ist ein derzeit viral gehender Trend in den sozialen Medien, der Männer mit nagetierähnlichem Aussehen glorifiziert. Doch was steckt hinter diesem neuen Phänomen mit dem ungewöhnlichen Namen, und was haben Nagetiere überhaupt mit Dating zu tun? Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Was sind "Hot Rodent Men"?

"Hot Rodent Men" ist ein Begriff, der eine spezielle Art von Männern beschreibt, deren äußerliche Eigenschaften an Nagetiere erinnern. Das zeigt sich etwa an markanten Gesichtszügen, prominenten Zähnen, spitzen Nasen, großen Ohren, ungepflegten Haaren oder einer schlanken Körperstatur. Kurz gefasst: Optische Merkmale, die an Ratten, Mäuse, Frettchen, Marder und Co erinnern.

Doch ist es ein Kompliment, mit einem Nagetier verglichen zu werden? Laut Gen Z, ja! Denn der Trend betrifft nicht nur das äußere Erscheinungsbild. Es geht vielmehr um eine Kombination aus physischem Aussehen, Charisma und einer gewissen skurrilen Anziehungskraft, die diese Männer ausstrahlen. Sie verkörpern eine neue, androgyne Ästhetik, die sich von den traditionellen, muskulösen Sexsymbolen der Vergangenheit abhebt und eine neue Form von Attraktivität und Anziehungskraft definiert.

Woher stammt der Social-Media-Trend "Hot Rodent Men"?

Der Trend der "Hot Rodent Men" entstand auf der Social-Media-Plattform TikTok, als ein Video von einem Nutzer verschiedene "Hot Rodent Men" vorstellte und ihre besonderen Merkmale hervorhob. Dieses Video verbreitete sich viral und löste innerhalb weniger Stunden eine Flut von Kommentaren und Reaktionen aus, die den Hype weiter anheizten. Offenbar fand nicht nur die Skurrilität Anklang, sondern auch die Idee, dass Schönheit und Attraktivität in vielfältigen Formen existieren können und subjektiv sowie wandelbar sind.

Doch für all jene, die sich (verständlicherweise) schwer damit tun, den Trend trotz all dem als Kompliment aufzufassen, könnte möglicherweise doch der chinesische Tierkreis Trost spenden. Dieser betrachtet Ratten nämlich als eine der intelligentesten, beliebtesten und charmantesten Tierarten im 12-Jahres-Zyklus. Vielleicht wird 2024 also doch noch zum Jahr der Ratte...