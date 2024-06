Nicola Coughlan: Für Kim Kardashian lässt der Bridgerton-Star die Hüllen fallen

Nicola Coughlan ist das neue Gesicht von Kim Kardashians Unterwäsche-Label "SKIMS" und präsentiert sich in hautengen Kleidern, die ihre Silhouette perfekt in Szene setzen.

"Bridgerton"-Darstellerin Nicola Coughlan ist der Star der Stunde. Spätestens seit der dritten Staffel der Netflix-Serie "Bridgerton" ist ihr Name in aller Munde. Ihre prunkvollen Regency-Roben tauscht der Hollywoodstar jetzt allerdings für figurbetonende Kleider von Kim Kardashians Marke "SKIMS" und posiert besonders erotisch in einem Blumenmeer.

Nicola Coughlan räkelt sich in "SKIMS"-Dessous

Die Unterwäsche-Marke von Kim Kardashian ist bekannt für hautenge BHs, Höschen und Kleider für alle Hautfarben und Körpertypen. Kein Wunder, dass die Brand auch bei Stars begeisterte Anhänger:innen findet. Demnach standen unter anderem schon Heidi Klum, Sabrina Carpenter und Lana Del Rey für Kim Kardashian vor der Kamera. Für die neueste Kampagne holt der Reality-Star nun ein weiteres bekanntes Gesicht mit an Bord. Und zwar niemand geringeren als "Bridgerton"-Hauptdarstellerin Nicola Coughlan!

Für die Kampagne zeigt sich die Blondine auf mehreren romantischen Fotos mit offen-gewelltem Haar. In hautengen Kleidern setzt sie ihre Kurven perfekt in Szene und blickt verführerisch mit rosa Wangen in die Kamera.

Nicola Coughlan entpuppt sich als "SKIMS"-Fan

"Es ist eine große Ehre für mich, Teil der neuesten SKIMS-Kampagne zu sein", erklärt die Schauspielerin und verrät, dass sie die bequemen Outfits seit dem ersten Tag am Set zum Entspannen trägt. "Ich finde es großartig, dass es eine Marke gibt, die dafür sorgt, dass jeder fantastisch aussieht und sich auch so fühlt. Die 'Soft Lounge-Styles' sind unglaublich schmeichelhaft, bequem und so weich und schön, dass ich mich in SKIMS immer unglaublich fühle", so Nicola Coughlan.

Die Wahl des "Bridgerton"-Stars als Testimonial ist nicht nur wegen ihrer authentischen Begeisterung äußerst clever. Kim Kardashian legt seit Gründung ihrer Brand großen Wert darauf, Kleidung und Shapewear für alle Körpergrößen zu entwickeln. Nicola Coughlan ist bekannt für ihr starkes Engagement für Körperpositivität und spricht offen über Body-Shaming und Selbstakzeptanz. "The perfect fit" könnte hier also nicht besser zutreffen.