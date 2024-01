× Gwyneth Paltrow empfiehlt Gold-Dildo für 1.200 Euro zum Valentinstag

Luxus-Pur: Kim Kardashian erntet Shitstorm für Balenciaga-Kleiderschrank Kim Kardashian sorgt erneut für Schlagzeilen – dieses Mal als neue Markenbotschafterin von Balenciaga. In ihrer ersten Kampagne für das Modehaus gewährt sie einen exklusiven Blick in ihren Kleiderschrank, der vor Luxus nur so strotzt und einen heftigen Shitstorm auslöst.