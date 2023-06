Geständnis von Kim Kardashian: DAS macht sie an!

In einer Folge ihrer Reality-TV-Show ''The Kardashians'' verrät Kim K neben der langen Liste an Dingen, die ihr bei ihrem Partner wichtig sind, was sie im Bett anturnt.

Dass Kim Kardashian nach ihrer Horror-Scheidung mit Ex-Mann Kanye West und kurzem Fling mit Pete Davidson für ihre zukünftigen Dates eine lange Liste an Ansprüchen hat, ist nachvollziehbar. In ihrer Mädelsrunde verrät der Reality-Star nun prickelige Details, nach welchen Eigenschaften sie bei ihrem Zukünftigen sucht - und was sie dabei besonders anmacht. © Getty Images Kim Kardashian und Kanye West waren bis 2021 ein Paar. Die Scheidung war für Kim ein Horror-Rosenkrieg. × Kim Kardashian: So sollte ihr Traummann aussehen Mit ihren Freundinnen Tracy Romulus, Natalie Halcro und Olivia Pierson spaßte Kim Kardashian bei einem Dinner über ihren Traummann, und ihrer endlosen Liste an Ansprüchen an diesen. Von einer Liste, die sie auf ihrem Handy vorbereitet hatte, liest sie ihren Freundinnen laut vor: „Er muss mich beschützen, er muss für mich kämpfen, gute Körperhygiene haben , gelassen sein, keine Mommy- oder Daddy-Issues haben, er muss geduldig sein, er muss mich unterstützen, mich glücklich machen, erfolgreich sein und schöne Zähne haben."

Kim Kardashian zeigt sich oben ohne! Kim Kardashian zieht gerne blank. Für ein besonderes Jubiläum zeigt sich der Reality TV-Star nun ganz natürlich. Nun ja, ihre Wünsche sind eigentlich ganz normal und überlappen wahrscheinlich mit denen von vielen anderen Frauen. Doch zu ihrer endlosen Liste fügt Kim ein unerwartetes Geständnis hinzu, welche Eigenschaft ihres Partners sie am meisten anmacht: „Zähne sind mir am aller wichtigsten. Je gerader, desto geiler werde ich", sagt sie lachend, und fährt mit der Liste fort: „spontan, lustig, er muss meine Freunde und Familie lieben, jemand, der ein Vorbild für meine Kinder sein kann, vor allem jemand, zu dem meine Jungs aufschauen können, kein schweres Gepäck haben, davon habe ich schon genug, größer als ich sein, jemand, der gerne trainiert, motiviert ist, selbstständig ist, der nicht anhänglich ist und einen coolen Modestil hat." © Getty Images Pete Davidson datete Kardashian kurz nach ihrer Scheidung, jedoch ging die Beziehung durch das Drama mit Ex-Mann Kanye in die Brüche. × Jetzt bleibt nur noch die Frage, wo sie diesen Traummann denn finden soll. Mit der langen Liste an Ansprüchen wird es vermutlich nicht ganz so leicht, wie Kardashian es sich vielleicht vorstellt...