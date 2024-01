Darum sollten Paare in getrennten Betten schlafen

Paare, die in getrennten Betten schlafen, führen eine schlechte Beziehung? Tatsächlich ist das Gegenteil ist der Fall: Getrennte Schlafzimmer können sogar Partnerschaften retten.

Sich nachts an den/die Partner:in zu kuscheln und in Löffelchenstellung einzuschlafen ist meist die Idealvorstellung vom Paarschlaf. Die Realität sieht leider oft anders aus. Der Partner schnarcht, knirscht mit den Zähnen oder klaut die Bettdecke. Getrennte Betten gelten allerdings als Anzeichen für eine Krise: „Der Anfang vom Ende“ und „Das geht bestimmt nicht gut“ sind häufige Reaktionen. Doch das muss nicht sein, denn es gibt gute Gründe dafür, getrennt zu schlafen.



Beziehungskiller oder Chance?

Die Entscheidung zu einer Schlafscheidung (engl. „sleep divorce“) erfolgt nicht, weil sich das Paar nicht mehr liebt, sondern um sich gegenseitig nicht im Schlaf zu stören.

Denn wenn die Schlafrhythmen sehr unterschiedlich sind, kann das die Erholung negativ beeinflussen. Das kann im Extremfall durch Schichtdienste ausgelöst werden, wenn eine Person beispielsweise erst mitten in der Nacht ins Bett kommt. Es reicht aber auch schon, dass eine Person eher ein Early Bird ist und die andere eine Nachteule. Besonders, wenn man Kinder hat, ist man selten allein. Mal zur Ruhe zu kommen und einen Rückzugsort zu haben, um wieder Power zu tanken, ist Goldwert.

Laut einer Studie schlafen Frauen alleine deutlich besser und erholsamer. © Adobe Stock ×

Schlechter Schlaf beeinträchtigt nicht nur unsere Stimmung und Gesundheit – auch die Beziehung kann darunter leiden. Denn wer unausgeschlafen ist, entwickelt häufiger Aggressionen und ist ungeduldiger und leichter reizbar. Das kann in der Beziehung schnell zu Spannungen führen. Laut Verhaltensforschern schlafen Frauen ohnehin ohne Partner besser, Männer jedoch mit Partnerin an der Seite. Was eine Stunde mehr Schlaf pro Nacht ausmacht, zeigt eine Studie: Diese besagt, dass bereits eine Stunde mehr Schlaf pro Nacht das Risiko von Diabetes, Krebs, Entzündungen und Stress mindern kann.



Aufschwung im Liebesleben

Paare, die in einer Beziehung ab und an auch mal Abstand zueinander haben, bekommen dadurch wieder mehr Lust aufeinander. So können getrennte Schlafzimmer auch zu einem richtigen Abenteuer werden. Wer dem Partner bewusster seine Lust mitteilt und nicht nur aus Pflichtgefühl auf die andere Seite des Bettes greift, kann einen Aufschwung im Liebesleben erleben.



Gemeinsame Lösung finden

Das gemeinsame Schlafzimmer ist in unserer Gesellschaft emotional mit Vorstellungen und Träumen aufgeladen. Wichtig ist deshalb, dass sich beide Seiten mit der Entscheidung wohlfühlen. Wird die räumliche Trennung nur vorgeschoben, um die Distanz zu erhöhen, können getrennte Betten tatsächlich der Anfang vom Ende einer Beziehung sein. Es gibt natürlich auch Zwischenlösungen, wie zum Beispiel die Scandinavian Sleep Method oder ein tageweise getrenntes Schlafen.