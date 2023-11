× Besserer Sex: So hilft Kaffee der Libido auf die Sprünge

Kaffeetrinken gehört zu den beliebtesten Morgenritualen. Doch Kaffee weckt dabei nicht nur Körper und Geist, sondern auch die Libido.

Dass bestimmte Lebensmittel eine aphrodisierende Wirkung haben, ist längst kein Geheimnis mehr. Glaubt man einem viralen TikTok-Trend, soll auch ein Espresso-Shot direkt vor dem Geschlechtsverkehr zu einem intensiveren Sexleben führen.

Besserer Sex dank Koffein

Dr. Karan Rajan sorgt mit einem seiner TikTok Videos derzeit für Aufsehen. Darin unterstützt er die These von zwei TikTokern, die behaupten, sie hätten einen intensiveren Orgasmus erlebt, weil sie kurz vor dem Sex Koffein zu sich genommen hätten.

Doch was ist am Sex-Mythos dran? Der britische Arzt erklärt: Wird Koffein in höheren Mengen konsumiert, könne das die Blutgefäße erweitern und den Blutfluss verbessern. "Je besser die Durchblutung, desto mehr Blut fließt zu den Genitalien und desto eher wird ein Erregungszustand erreicht, der die beste Voraussetzung für einen Orgasmus schafft", sagt der Arzt in seinem Video. Dabei bezieht er sich auf eine Studie der Universität von Georgetown.

Koffein soll aber nicht nur zu einem Orgasmus verhelfen, der Wirkstoff hat noch weitere positive Effekte auf das Sexleben:

Erhöht die Libido

In einer Studie der Southwestern University wurde die Libido von weiblichen Ratten vor und nach dem Koffeinkonsum gemessen. Das Ergebnis: Die Libido steigt nach dem Kaffee deutlich an. Daher schließen die Forschenden, dass Koffein stimulierende Eigenschaften hat.

Hilft bei Erektionsstörungen

Einer Studie des National Institutes of Health zufolge reduziert Koffein die Häufigkeit einer Erektionsstörung, wenn Männer mehr als zwei Tassen pro Tag trinken. Das hat ähnliche Gründe, die Rajan für einen intensiven Orgasmus nennt: Koffein entspannt die Blutgefäße und erhöht den Blutfluss zu den Genitalien. Zudem soll sich durch den Konsum der Testosteronspiegel erhöhen, was sich auch positiv auf das Sexleben auswirken kann.