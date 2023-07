× MADONNA verlost 25x 2 Tickets zur exklusiven Vorführung von „BARBIE“

Ab Donnerstag sehen wir im Kino Pink! Margot Robbie und Ryan Gosling entführen uns in die Welt der Kultpuppe Barbie – und Sie können dabei sein! MADONNA lädt 25 Leser:innen (in Begleitung) zu einem ganz besonderen Barbie-Event in das Cineplexx Millennium City ein.

Am Dienstag, 25. Juli, um 19 Uhr lädt das Cineplexx Millennium City in Wien zum „Cineplexx Aperitivo: Pink Edition“ und ab 20:15 Uhr zur exklusiven Vorführung von „BARBIE“ (jetzt nur im Kino - OV/ Englisch).

© Warner Bros. ×

Mitspielen & gewinnen

Holen Sie sich Ihre Tickets und kommen Sie in Ihrem pinksten Outfit! MADONNA & Cineplexx verlosen 25 x 2 Tickets für den außergewöhnlichen BARBIE-Abend. Come on, Barbie, let‘s go party!

Mit der Anmeldung zur Veranstaltung nehmen Sie zur Kenntnis, dass Fotografien und Videomaterialien des Events, auf denen Sie abgebildet sind, zur Presse-Berichterstattung verwendet und in verschiedensten (Sozialen) Medien, Publikationen und auf Webseiten der veröffentlicht werden können.