Victoria Swarovski im großen Sommermode-Talk

TV-Star Victoria Swarovski startet mit ihrer eigenen Claire Luise-Kollektion in den Sommer. Die Traumteile und der große Fashiontalk.

Vielseitigkeit könnte ihr zweiter Vorname lauten – schließlich hat sich Victoria Swarovski mit gerade einmal 30 Jahren bereits als Sängerin, Moderatorin, ja sogar Schauspielerin („Das Traumschiff“), ORIMEI-Kosmetikunternehmerin und Co-Designerin von Kleidern, Dirndln, Strümpfen und Sonnenbrillen bewiesen.

Ihre modische Reise führt die „Let‘s Dance“-Beauty in diesem Sommer nach Mallorca, Ibizia und Marbella. Dort findet man nämlich ab 20. Juni in den Claire Luise-Stores (ebenso wie im Online-Shop) Victoria Swarovskis exklusive Sommerkleider-Kollektion. Das Interview über Mode und Urlaubsträume.

Sommerkleid mit Blumenmuster von CLAIRE LUISE, 349 € © Claire Luise ×

Gratulation zu Ihrer neuen Kollektion für Claire Luise. Warum passt das Label perfekt zu Ihrem Stil?

Victoria Swarovski: Claire Luise ist ein relativ junges Label. Ich kenne die Personen hinter der Marke schon viele Jahre sehr gut. Mir hat der Spirit und natürlich die Designs der Brand sehr gefallen. Ich wollte schon lange mal eine Sommer-Kollektion designen und freue mich sehr, dass zusammen mit Claire Luise zu machen.

Mit den Kleidern nehmen Sie uns auf Ihre persönliche Sommerreise mit – worauf freuen Sie sich in diesem Sommer besonders und wie kann man sich die sonst doch recht rastlose Victoria Swarovski im Urlaub vorstellen?

Swarovski: Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht abwarten, ein paar Tage auszuspannen. Hinter mir liegen vier Monate Produktion von „Let‘s Dance“. Das schlaucht ungemein. Grundsätzlich bin ich immer am Wasser super happy. Ob See oder Meer, Hauptsache Wasser – und natürlich Sonne! Ich liebe es einfach, am und im Wasser zu sein. Die Seele baumeln lassen, lecker essen und etwas Wassersport machen – oder einfach mal nichts tun. Wobei mir das echt schwer fällt. (lacht) Herrlich!

Was brauchen Sie konkret, um richtig abschalten zu können?

Swarovski: Wie schon gesagt: Sonne und Wasser, das ist für mich die perfekte Kombi. Die Berge in Tirol sind auch super, aber Strand, Sand, Wasser und Sonne sind in der Kombination unschlagbar.

Weißes Spitzenkleid von CLAIRE LUISE, 349 € © Claire Luise ×

Stichwort „brauchen“ : Victoria Swarovski packt ihre Koffer – und es müssen unbedingt mit...

Swarovski: ... viele Bikinis und Badeanzüge! Ein paar leichte Sommerkleider, mindestens ein Hut. Sonnenbrillen – lasse ich gerne leider mal liegen. Schlappen, Sneakers und coole Heels. Natürlich mein Facemist von ORIMEI. Sonnencreme, ein Buch und natürlich leider auch das Handy.

Sie setzen in Ihrer Kollektion auf Zeitlosigkeit: wie kann man sich Ihren Kleiderschrank vorstellen?

Swarovski: Ich bin definitiv vom Typ Sammler. Ich habe schon recht viele Klamotten, weiß aber genau, was wo im Schrank ist. Ich liebe es auch, Sachen, die ich schon länger nicht getragen habe, einfach mal wieder rauszuziehen und mit aktuellen Pieces zu kombinieren. Klassiker, zum Beispiel von Chanel, kommen nie aus der Mode. Hie­r habe ich ein, zwei schöne Teile, die ich sehr wahrscheinlich für immer behalten werde.

Was war – im Nachhinein betrachtet – Ihr größte Fashion-Fauxpas in der Vergangenheit – was würden Sie nie wieder anziehen?

Swarovski: Da fallen definitiv ein, zwei Kleider drunter, die sich im Nachhinein als sehr durchsichtig herausgestellt haben. Das ist dann schon etwas peinlich, wenn du denkst, du bist angezogen auf dem Roten Teppich und dann siehst du die Bilder später in der Presse und warst gefühlt halbnackt unterwegs, wegen der vielen Blitze, der Fotografen. (lacht)

Schwarzes Minikleid von CLAIRE LUISE, 259 € © Claire Luise ×

Ihre Looks werden ja auch immer ganz kritisch beobachtet und kommentiert: eine Frisur hat für Hunderte Kommentare gesorgt – und manche machten sich sogar öffentlich Sorgen, weil Sie „so dünn“ seien… Haben Sie tatsächlich abgenommen oder sind Sie einfach fitter denn je?

Swarovski: „Let‘s Dance“ schauen über vier Millionen Menschen – da kann man es gar nicht jedem rechtmachen. Insofern lasse ich das gar nicht an mich ran. Unser Ziel ist es, mit der Sendung möglichst vielen Menschen eine gute Show zu liefern, da gehört mein Styling natürlich auch dazu. Was meine Figur betrifft: ich mache auch weiterhin viel Sport und achte auf meine Ernährung. Fernsehen trägt auf und Couture Kleider gibt es leider nur in einer Größe.

Sie leben in Österreich, sind sehr oft in Deutschland, aber auch in Marbella. Nun läuft ja gerade die Fußball-Europameisterschaft. Für wen drücken Sie die Daumen bei der EURO?

Swarovski: Ganz klar: Ich bin Österreicherin! Aber wenn Deutschland spielt, drücke ich natürlich auch Deutschland die Daumen. (grinst)

Gestreiftes Wickelkleid von CLAIRE LUISE, 289 € © Claire Luise ×

„The Sky ist the Limit“ lautet das Credo Ihrer aktuellen Kollektion – welchen Traum wollen Sie sich in naher Zukunft erfüllen. Wer oder was beschert Ihnen persönlich den Himmel auf den Erden?

Swarovski: Ich würde sagen, ich lebe meinen Traum. Ich wünsch mir für die Zukunft, dass meine Familie und ich gesund bleiben und wir weiter ein so schönes Leben leben dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar und arbeite auch gerne sehr hart dafür.