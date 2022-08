Swarovski zeigt ihre neue Dirndl-Kollektion

Die Kristallerbin gibt die Trends für das Oktoberfest vor

Pünktlich zur Wiesn-Zeit präsentiert Moderatorin, Model und Designerin Victoria Swarovski (29) ihre neue Dirndl-Kollektion für Krüger. Die Beauty gibt damit gleich auch Farbtrends für die Saison vor. Swarovski setzt dabei auf beige, knalliges Gelb und Babyblau. Die edlen Kleider sind mit viel Spitze versehen, die Blusen eignen sich auch für die kalte Jahreszeit.

Gerade feierte Victoria ihren 29. Geburtstag in der Türkei. Man wird die Kristallerbin sicherlich auch in einem ihrer neuen Dirndl auf der Münchner Wiesn antreffen. Dort ist Swarovski schließlich Stammgast. Nach der Corona-bedingten Pause freuen sich die Promis bereits auf das Comeback des Oktoberfests. Ab 17. September heißt es wieder "O'zapft is'"