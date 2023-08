So bodenständig feiert Victoria Swarovski ihren 30. Geburtstag

Victoria Swarovski feiert am 16. August ihren 30. Geburtstag. Mit erst 30 Jahren hat Victoria Swarovski beruflich wie privat schon so viel erlebt und erreicht wie viele 50-Jährige nicht. Und dennoch hat die TV-Beauty und Unternehmerin, die „einst“ als Sängerin startete, noch mehr vor...

"Es ist schon verrückt, wie schnell die Zeit vergeht“, stellt Victoria Swarovski im MADONNA-Talk über ihren 30. Geburtstag fest. Diesen Mittwoch begeht Österreichs funkelndster TV-Export sein Jubiläum und kann es selbst kaum fassen. „Aber das Altern gehört zum Leben dazu – und im Endeffekt liebe ich Geburtstage“, sagt die Tirolerin, die am 16. August 1993 als Tochter von Alexandra und Paul Swarovski geboren wurde.

Inzwischen hat Vici, wie sie von Freunden genannt wird, „zwei Väter“ – Stiefpapa Michael Heinritzi steht ihr ebenso nahe wie ihr leiblicher Vater – und ihre gesamte Familie. Schwester Paulina (24), Stiefschwester Laetitia (19) und viele andere Mitglieder des weltberühmten Kristallclans werden es wohl auch sein, die Victoria an ihrem runden Geburtstag von Herzen gratulieren. Und dieser ist nicht nur ob der 30 ein ganz besonderer...

© Getty Images Mama Alexandra ist für Swarovski eine wichtige Stütze. ×

Frische Liebe

Ihre neue Liebe zu Mark Mateschitz (31) beflügelt Swarovski nach dem jähen Ende ihrer Ehe mit Werner Mürz (46), dem Victoria 2017 mit erst 23 Jahren in einem 800.000 Euro Brautkleid das Ja-Wort gab. Bis zu ihrem 30. Lebensjahr hätte sie gerne Kinder, sagte sie damals – nicht ahnend, dass vieles anders kommen sollte.

© GEPA Anfang des Jahres gab Swarovski ihre neue Liebe zu Mark Mateschitz bekannt. ×

Powerfrau

Nach Plan lief indes Swarovskis Traumkarriere. Während sie mit 17 Jahren noch davon träumte, als Sängerin international die Massen zu begeistern (2012 erschien Swarovskis Debüt-Single „One in a Million“), sollte ihre Teilnahme an der RTL-Show „Let‘s Dance“ im Jahr 2016 ihr berufliches Leben völlig verändern. Sie kam, tanzte und siegte – und übernahm zwei Jahre später selbst die Moderation der Sendung.

Viel Kritik musste die quirlige Österreicherin, die keinerlei Moderationserfahrung hatte, damals einstecken. Gemäß ihrem Lebensmotto ließ sie sich jedoch nicht beirren, ging ihren Weg weiter und zählt inzwischen zu den beliebtesten RTL-Gesichtern. Zeitgleich schuf sich die Beauty mehrere zusätzliche Einkunftsquellen. Als Testimonial von Top-Marken wie Calzedonia und Lascana zeigte sie sich von ihrer sexy Seite. Mit Krüger Dirndl bringt sie in diesem Herbst ihre bereits fünfte (!) Trachtenkollektion auf den Markt, seit 2021 verwöhnt Victoria mit ihrer Kosmetiklinie ORIMEI die Haut ihrer Fans und kürzlich lancierte sie Sonnenbrillen unter ihrem berühmten Namen.

© Getty Images Bei Lets Dance holte Victoria Swarovski 2016 den Sieg. ×

So feiert Vici ihren 30er

Viel Zeit für ihr Privatleben blieb der Jubilarin in den letzten Jahren also nicht. Umso mehr wird sie ihre Geburtstagsfeier, bei der Vici es „mit meinen engsten Freunden und der Familie ordentlich krachen lassen“ will, genießen. Was sie sich zum 30er wünscht? „Meine Wünsche kann ich mir dank harter Arbeit und Disziplin in diesen Jahren selbst erfüllen“, lacht Victoria. Die ein oder andere große Überraschung wird es aber zweifelsohne wieder geben...