× Simone Lugner: Alles über die neue (Ehe-)Frau an Richard Lugners Seite

Letztes Wochenende hat Richard Lugner mit 91 Jahren zum sechsten Mal geheiratet. Seine neueste Gattin Simone soll jetzt seine geliebte Lugner City übernehmen.

Bis zu ihrem Happy End haben Richard Lugner (91) und Simone Reiländer (42) ein paar Umwege genommen. Vor drei Jahren waren der Baumeister und „Bienchen“, wie er sein blondes „Zootierchen“ liebevoll nennt, ein Paar – und sogar verlobt. Aber es sollte nicht sein. Noch nicht. Bevor sie es zum Traualtar schafften, trennten die beiden sich Ende 2021. „Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir zwei unterschiedliche Charaktere sind, die zu wenig harmonieren“, erklärte Mörtel damals.

Anfang April sorgten Richard und Simone dann für die große Überraschung: Sie sind wieder zusammen! Lugner machte Nägel mit Köpfen, ließ sein hübsches Bienchen zu Ostern gleich in seine Villa einziehen und kündigte an, dass sie eine „führende Funktion“ in seiner Lugner City übernehmen soll. Jetzt, zwei Monate später, sind die beiden bereits verheiratet und Simone trägt fortan den Namen Lugner.

© Tischler

Richard Lugner und Simone haben JA gesagt

Die sechste Ehe von Richard Lugner soll für immer halten. „Wir haben in letzter Zeit viel miteinander unternommen und gemerkt, dass wir doch zusammengehören. Da habe ich gesagt: ,Lass es uns noch mal miteinander probieren!‘ Wir möchten jetzt mehr Kompromisse füreinander eingehen“, erklärt der umtriebige Baumeister der „Bild“-Zeitung, warum es mit Simone diesmal halten wird. Sie schwärmt über ihren fast 50 Jahre älteren Traummann: „Er ist sehr erfolgreich und fleißig, und Richard weiß, worum es im Leben geht. Ich wollte immer einen Partner, zu dem ich aufschauen und von dem ich auch lernen kann.“ Sie schätzt an ihm, dass er ein Gentleman und ein Romantiker mit einem großen Herz ist. Weder der Altersunterschied noch sein Vermögen interessieren die frischgebackene Frau Lugner: „Man kann machen, was man will, irgendjemand will immer was Schlechtes suchen.“ Wichtig ist ihr nur, dass sie zusammenpassen.

© Tischler

Wer ist Simone Lugner?

Die Vergangenheit von Simone Lugner liegt weitestgehend im Dunkeln. Wer länger sucht, findet einen kleinen Auftritt in dem Kurzfilm „House Party“ auf YouTube. Bekannt ist auch, dass die tierliebe Weinviertlerin, die großflächig tätowiert ist, zuletzt als Filialleiterin in einer großen Bauhauskette gearbeitet hat. Doch den Job wird sie nicht weiter ausüben, sie steigt ja jetzt in die Lugner City ein.

© zVg ×

Simone soll Lugner City-Chefin werden

Später, wenn Richard einmal nicht mehr ist, soll Simone die Leitung des Einkaufszentrums übernehmen. Bisher ging man davon aus, dass diese Funktion an Richards Tochter Jacqueline (30) gehen wird. Doch da winkt der Unternehmer ab: „Die Jacqueline kümmert sich um das Kino und das nimmt ihr auch keiner weg.“ Sie heiratet ohnehin bald und wird dann zeitnah ein Baby bekommen, vermutet er, dass Jacky gar keine Zeit für den Shoppingtempel hat. Außerdem ist sie „mit dem Kino so beschäftigt“. Daher gebe es auch keinen Familienstreit um die Lugner City, dementiert Richard Gerüchte über Unstimmigkeiten innerhalb der Familie. Ein Insider plauderte auf der Hochzeitsfeier im Palais Auersperg gegenüber oe24 aus: „Simone werden sicher Steine in den Weg gelegt werden.“ Und auch Lugner-Intimus Artur Worseg deutet vielsagend an: „Im Hintergrund rumort es...“