Nazan Eckes: „Habe mein Leben auf den Kopf gestellt“

Nach dem RTL-Aus hat sich die Powerlady eine neue Karriere aufgebaut: Über ihren mutigen Entschluss zur totalen Veränderung und ihre erste eigene Modekollektion spricht Nazan Eckes hier.

Es sind große Veränderungen, die die letzten Jahre im Leben von Nazan Eckes prägten. 2022 verkündete die Moderatorin nach über 20 Jahren die Trennung vom TV-Sender RTL. Im selben Jahr bestätigte die Mutter von zwei Buben die Trennung von ihrem Ehemann, dem österreichischen Künstler Julian Khol. MADONNA durfte Nazan Eckes auf Mallorca besuchen, wo sie über ihr neues Leben, vor allem aber auch über ihre erste eigene Capsule Collection, die die Fashionista für das deutsch-türkische Luxuslabel Maison Ju kreierte, sprach – und die traumhaften Kleider im Rahmen eines Fotoshootings in Szene setzte.

Gratulation zu Ihrer Modekollektion! Wie kam es dazu, dass Sie nun unter die Designerinnen gegangen sind?

Nazan Eckes: Durch meinen Beruf habe ich seit jeher mit Fashion und Styling zu tun. Es war immer schon ein Kindheitstraum von mir Mode zu machen und diesen habe ich mir jetzt erfüllt. Das Team von Maison Ju, zwei Frauen, die dieses Label gegründet haben und mittlerweile enge Freundinnen von mir sind haben mich in den letzten beiden Jahren immer wieder für Events ausgestattet. Dabei wir immer alles maßgeschneidert für mich, und so entstand die Idee, gemeinsam eine Capsule Collection mit all meinen Lieblingslooks zu entwerfen.

Wie beschreiben Sie Ihre Kreationen?

Eckes: Ich hatte meine Lieblingskleider im Kopf, die wir umgesetzt haben. Ich liebe feminine Schnitte mit dem gewissen Sexappeal, mit Cut-Outs und Dekolleté. Die Kollektion ist eine Ode an die selbstbewusste Frau, die ihre Weiblichkeit nicht versteckt und sich gerne zeigt. Die Zusammenarbeit war großartig, freundschaftlich und basierte auf weiblichem Verständnis und gegenseitiger Unterstützung.

Einen Traum erfüllt hat sich Eckes mit ihrer Kleiderkollektion für Maison Ju.

Es steckt also ganz viel Nazan Eckes in diesen Kleidern?

Eckes: Absolut. Ich bin wirklich sehr stolz, dass ich mir mit diesen Kleidern meinen Traum erfüllen konnte. Frauen sollen sich in meinen Kleidern sexy und selbstbewusst fühlen. Das will ich mit meiner Kollektion vermitteln. Ich meine, jede von uns trägt gerne Jeans, T-Shirt und Sneaker. Aber man wird zu jemandem anderen, wenn man in ein kleines Schwarzes mit High Heels schlüpft. Ein supersexy Kleid verändert beim Tragen dein Wesen. Du drückst damit auch eine Seite deines Charakters aus. Das richtige Kleid kann dir unglaublich viel Selbstbewusstsein geben, das man dann auch ausstrahlt.

Sie präsentieren Ihre Kollektion auf Mallorca, wo man Sie auch oft antrifft. Wie ist Ihre Verbindung zu dieser Balearen-Insel?

Eckes: Ich habe Mallorca erst vor ein paar Jahren für mich entdeckt. Wir haben viele Jahre hier Urlaub gemacht, und Mallorca wurde für mich zu meinem „Secret Escape“. Ich liebe die Natur hier, die ruhigen Plätze und das Meer. Wir verbringen den Sommer und viele Wochenenden hier. Es ist tatsächlich mein Zufluchtsort geworden und ein totaler Kontrast zu meinem immer noch hektischen Berufsalltag, auch wenn ich mich vor Jahren vom Fernsehen verabschiedet habe, bin ich immer noch unglaublich viel unterwegs.

Stichwort Fernsehen – wenn man so erfolgreich ist im TV wie Sie, warum lässt man es plötzlich sein?

Eckes: Mich vom Fernsehen zu verabschieden, ist mir nicht leichtgefallen, und war auch ein längerer Prozess. Ich habe 25 Jahre bei RTL gearbeitet und bin dem Sender auch irrsinnig dankbar für all die Möglichkeiten, die mir geboten wurden. Es gab aber einen Zeitpunkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich mich dort persönlich nicht mehr weiterentwickeln kann. Ich hatte große Lust und ein tiefes Verlangen nach Veränderung, dass ich für mich beschlossen habe neue Wege zu gehen. Natürlich war das auch eine beängstigende Zeit – ich hatte keinen Plan B. Ich habe es aber dann einfach gemacht und es haben sich wunderbare neue Chancen und Projekte für mich ergeben.

Haben Sie ein weibliches Vorbild?

Eckes: Ja, zwei Frauen, die extrem in der Öffentlichkeit stehen – Oprah Winfrey und Michelle Obama. In meinem Umfeld ist es meine Schwester, mit der ich sehr eng zusammenarbeite. Wir sind immer füreinander da, wir sagen uns immer offen die Meinung, wir streiten, wir trösten und wir stärken uns. Ein weiteres Vorbild ist meine Mutter, die viele Möglichkeiten, die wir haben, nicht hatte – sei es die Schulbildung, oder die freie Wahl eines Lebenskonzeptes. Sie hat uns immer bekräftigt, uns auszuleben, uns zu entwickeln, wie wir es uns wünschen. Da gehören so viel Charakterstärke und Persönlichkeit dazu!

Was raten Sie Frauen, wenn sie sich ihren Traum verwirklichen wollen und Angst haben zu scheitern?

Eckes: Ich habe selbst vor ein paar Jahren mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Das hatte viel zu tun mit Trennungen im Privaten als auch im Berufsleben. Ich kann aber jedem nur raten, auf seine innere Stimme zu hören und dieser auch zu folgen. Es ist keinesfalls gut, Bedürfnisse, den Wunsch nach Veränderung, oder seine Träume zu ignorieren und weiterzumachen wie bisher. Das Leben einfach so weiterlaufen zu lassen und Angst zu haben vor der Zukunft oder den Konsequenzen ist ungesund. Ich verrate Euch ein Geheimnis: Den inneren Wunsch nach Veränderung hören und annehmen! Am besten an kleinen Rädchen drehen und dann passieren so viele Dinge rund herum, die große Veränderungen bewirken. Traut Euch! Wenn Ihr unzufrieden seid, ändert die Dinge!

Das gesamte Interview finden Sie in der MADONNA Ausgabe vom 11.05.2024.