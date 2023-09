Julia Fox: Die skurrilsten Looks bei der New York Fashion Week

Für Julia Fox gilt vor allem eines: Um jeden Preis auffallen. Und das gelingt der 33-Jährigen bei jedem Auftritt aufs Neue.

Sie ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Looks und wohl kaum ein Star schafft es damit mehr aufzufallen wie Julia Fox. Immer wieder sorgt die Ex-Freundin des Skandalrappers Kanye West mit ihren skurrilen und grenzüberschreitenden Outfits für Aufsehen – und oft auch für Verwunderung. Ob im gewagten Naked-Dress oder im Fetisch-Look: Julia Fox ist eine wahre Kunstfigur, ihr Style immer extravagant.

Die Ex-Domina reißt aber nicht nur auf offener Straße - die sie regelmäßig in ihren persönlichen Cat-Walk verwandelt - oder am roten Teppich verschiedenster Events die Blicke auf sich. Auch in der Front-Row diversester Fashion Shows ist sie immer mit dabei. So auch die vergangenen Tage bei der Fashion Week in New York, die sie sich natürlich nicht entgehen ließ. Aus der Modewelt ist sie schließlich zurzeit nicht wegzudenken.

Julia Fox skurrile Looks während der NYFW 1/8

2/8

3/8

4/8

5/8

6/8

7/8

8/8 © Getty Images

Ihre Kreativität kennt keine Grenzen

Ob mit Metallic-Flügel, halbnackt mit Ketten oder mit einem Minirock aus Armbanduhren. Die Schauspielerin macht natürlich auch in New York keine Ausnahme und bleibt ihrem Style wie immer treu.