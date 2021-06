Ihre Sterne für diese Woche

Jede Woche neu: Ihr Horoskop für Liebe, Job und Gesundheit von Österreichs bester Astrologin, Gerda Rogers.

Ihr Wochen-Horoskop von Gerda Rogers.

Widder



Liebe: Eine Woche der Klärung. Schon ab Mittwoch könnte sich dann ein Aufschwung einstellen oder auch eine ganz neue Perspektive.

Gesundheit: Nach und nach bekommen Sie wieder mehr Kraft. Ab Nächster Woche können Sie wieder durchstarten.

Beruf: Sichern Sie sich erst mal wirtschaftlich ab, neue Initiativen am Mittwoch und Donnerstag.

Stier



Liebe: Bis Dienstag ist man Ihnen bestimmt sehr gewogen. Es ist an der Zeit, dass Sie Ihr Herz öffnen, bevor es dafür zu spät ist.

Gesundheit: Anstrengende Tage bis Dienstag. Nehmen Sie Hilfe an, dann wird es ab Mittwoch bestimmt leichter.

Beruf: Sie sollten jetzt umbedingt auf der sicheren Seite bleiben und sich finanziell gut absichern.

Zwillinge



Liebe: Respektieren Sie Grenzen, die man zieht und gedulden Sie sich bis Mittwoch! Dann stehen Sie wieder besonders hoch im Kurs.

Gesundheit: Geruhsamer und gelassener bis Mitte der Woche! Von da an kommen Sie zusehends besser in Form.

Beruf: Warten Sie auch mit Verhandlungen bis Mittwoch zu! Auch der Donnerstag wird ein Erfolgstag.

Krebs



Liebe: Es ist Zeit, souveräner, lockerer und großzügiger mit Beziehungsfragen umzugehen, statt Ihr Gegenüber unter Druck zu setzen.

Gesundheit: Der große Stress ist bald überstanden. Daher Ruhe bewahren und möglichst konzentriert bleiben!

Beruf: Je weniger Druck Sie machen, je mehr Sie auf Einwände anderer hören, desto besser läuft es.

Löwe



Liebe: Muss es wirklich nach Ihrem Kopf gehen? Geben Sie das Kommando ab und lassen Sie die Dinge doch einfach auf sich zukommen!

Gesundheit: Schonen Sie sich bis Dienstag so weit wie möglich und tanken Sie Kraft für anstrengende Wochen!

Beruf: Respektieren Sie Vorgaben, statt dagegen anzukämpfen! Gesprächsbereitschaft erreicht mehr.

Jungfrau



Liebe: Bis Dienstag beruhigt sich alles wieder. Nutzen Sie die Chance für einen Kurswechsel! In Ruhe reden, konstruktiv einlenken!

Gesundheit: Gönnen Sie Ihre Nerven endlich etwas mehr Ruhe und sagen Sie nein, wenn es Ihnen zu viel wird!

Beruf: Mit Beharrlichkeit werden Sie nicht weit kommen. Lenken Sie am Mittwoch kompromissbereit ein!



Waage



Liebe: Wenn Sie sich diese Woche nicht mehr zu Dummheiten hinreißen lassen, kann die Liebe nächste Woche endgültig triumphieren.

Gesundheit: Mental sind Sie Mitte der Woche in Hochform. Auch physisch geht es nun wieder spürbar aufwärts.

Beruf: Auf zu Bewerbungen und Vorsprachen Mittwoch und Donnerstag, aber still halten am Freitag!

Skorpion



Liebe: Respektvoller und geduldiger bis Dienstag! Wenn Sie ab Mittwoch nicht gesprächsbereit sind, könnte es auch kritisch werden.

Gesundheit: Sie steuern auf herausfordernde Wochen zu. Disziplinieren Sie sich daher in Ihrer Lebensweise!

Beruf: Es wird nicht nach Ihrem Kopf gehen. Seien Sie also bereit, sich bis Freitag zu arrrangieren.

Schütze



Liebe: Es wird sich bald alles zum Besseren wenden. Stecken Sie vorerst noch ein bisschen zurück, statt sich kämpferisch zu geben!

Gesundheit: Ruhe bewahren, und vor allem am Mittwoch und Donnerstag geduldig, gelassener und vorsichtiger!

Beruf: Mitte der Woche könnten schon wieder die Wogen hochgehen. Stecken Sie zurück, lenken Sie ein!



Steinbock



Liebe: Vernunft lässt bis Dienstag wieder Ruhe in Ihr Liebesleben einkehren. Nur nicht wieder zu emotionell gegen Ende der Woche!

Gesundheit: Das Ende der mühsamen Mars-Opposition naht. Gute Form bis Donnerstag. Am Freitag vorsichtiger!

Beruf: Wirtschaftliche Vernunft und gutes Teamwork führen zum Erfolg. Kooperation statt Eigensinn!

Wassermann



Liebe: Sie steuern auf eine aggressive Mars-Opposition zu. Keine Trotzreaktionen bis Dienstag! Ab Mittwoch klärende Aussprachen!

Gesundheit: Es wird herausfordernder. Daher sollten Sie besser auf sich und Ihre Lebensgewohnheiten achten.

Beruf: Gelassener bis Dienstag! Erfolgstage Mittwoch und Donnerstag. Schalten Sie dann aber zurück!

Fische



Liebe: Wenn Sie Grenzen respektieren, lässt sich bis Dienstag alles vernünftig regeln. Keinen emotionalen Druck mehr ab Mittwoch!

Gesundheit: Mittwoch und Donnerstag heißt es wieder kühlen Kopf bewahren und die Nerven nicht strapazieren!

Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihrer Meinung! Lenken Sie ein, dann wird der Freitag zum Erfolgstag.