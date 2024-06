Erdbeer-Vollmond im Juni: Für diese Sternzeichen wird es jetzt kritisch

Am 22. Juni 2024 steht um 3:08 Uhr der Vollmond im Steinbock am Himmel. Dieser wird auch als "Erbeermond" bezeichnet. Doch für zwei Sternzeichen wird der Juni-Vollmond zur Herausforderung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es wieder soweit: Ein neuer Vollmond schmückt den Himmel in voller Pracht – dieses Mal im Zeichen des Steinbocks. Während die meisten der zwölf Sternzeichen von diesem kosmischen Ereignis profitieren und es schaffen, mit Ängsten abzuschließen oder sich erfolgreich neuen Projekten zu widmen, haben zwei Sternzeichen während des Höhepunkts des Mondzyklus nicht ganz so leicht. Wer laut Horoskop davon betroffen ist, erfahren Sie hier.

Erdbeermond am 22. Juni 2024

Wie es für den Sommer üblich ist, steht der Vollmond im Juni niedrig am Himmel. Am 22. Juni 2024 handelt es sich um einen sogenannten Erdbeermond. Der hat seinen Namen allerdings nicht von einer roten Färbung, sondern von der Erdbeerernte, die zu dieser Zeit des Jahres ansteht. Die amerikanischen Ureinwohner Algonkin gaben dem Juni-Mond seinen Namen.

Für diese 2 Sternzeichen wird der Juni-Vollmond 2024 kritisch

1. Sternzeichen Löwe

Normalerweise kann der Löwe gut mit unerwarteten Veränderungen umgehen, denn er hat ein Talent dafür, sich jeder Situation anzupassen und sie zu seinen Gunsten zu nutzen. Doch während der Vollmondphase im Juni fällt es diesem Feuerzeichen besonders schwer, die Balance zu halten. Hindernisse werfen ihn schnell aus der Bahn, sei es im Beruf, in der Liebe oder im Privatleben. Löwen sollten sich davon jedoch nicht entmutigen lassen. Auch wenn es in den nächsten Tagen nicht wie gewohnt läuft, werden wieder bessere Zeiten kommen.

2. Sternzeichen Wassermann

Während die meisten Sternzeichen die Energien des Vollmonds im Wassermann für sich nutzen können, hat der Wassermann selbst damit Schwierigkeiten. Als kreatives Sternzeichen fühlt er sich durch die Strukturiertheit des Erdzeichens eingeschränkt. Anstatt wie gewohnt produktiv zu sein, verbreiten sich in den nächsten Tagen Unsicherheit und Ratlosigkeit. Aufgaben fallen dem Luftzeichen jetzt nicht so leicht wie sonst, und einiges bleibt unerledigt. Auch wenn das für Wassermänner frustrierend sein kann, sollten sie sich davon nicht aus der Bahn werfen lassen. Der Erdbeermond ist der perfekte Zeitpunkt, um sich eine kleine Auszeit zu nehmen. Danach geht alles wieder etwas einfacher, und auch die genialen Einfälle kehren wieder zurück!