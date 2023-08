× Das Human Design Experiment: Diese Gaben haben unsere Lieblingsstars

Human Design ist momentan in aller Munde. Daher haben wir mit Human Design Expertin Patricia Leitgeb über die Gaben und Talente unserer Lieblingsstars gesprochen, die sich aus ihren Human Design Charts herauslesen lassen.

In Hollywood längst hoch im Kurs ist das Human Design System nun auch bei uns angekommen. Und dabei ist ganz klar: Human Design ist der Trend der Stunde. In den sozialen Medien geht das Konzept viral - alleine auf TikTok wurde der Hashtag #humandesign bereits über 314,4 Millionen Mal aufgerufen. Denn anhand verschiedener Elemente aus der Astrologie, Chakrenlehre, aber auch der Quantenphysik, der Genetik und der Biochemie hilft uns das pseudowissenschaftliche Konzept dabei, uns selbst besser kennen zu lernen, unsere Stärken und Schwächen zu verstehen und danach zu handeln.

Kurz zusammengefasst: Human Design möchte uns Einsichten geben, die uns helfen, unsere persönlichen Eigenschaften und Talente zu verstehen und so tatsächlich glücklicher und effizienter durchs Leben zu gehen. Je nach Energie-Typ (siehe unten) werden so unsere Gaben und Talente bestimmt, die uns einzigartig machen.

Im Human Design System gibt es fünf Energie-Typen

Bestimmt durch den Geburtstag, den Geburtsort und der Geburtszeit werden im Human Design fünf verschiedene Energie Typen festgestellt, die jeweils auf ihre spezielle Art und Weise durchs Leben gehen.

Typ #1: Der Projektor

Projektoren sind da, um andere zu führen. Sie sind besonders gut darin, Menschen und Systeme zu durchschauen. Die Stärken der Projektoren liegen darin, andere zu begleiten und Wege zu schaffen, bestimmte Ziele zu erreichen. Der Projektor hat die Gabe, das Besondere zu sehen und öffnet damit neue Perspektiven.

Typ #2: Der Generator

Die Berufung des Generatoren liegt nicht in seiner Jobbeschreibung. Es geht nicht darum, was sie machen, sondern viel mehr, wie sie etwas machen. Ihre Lebensfreude inspiriert andere und erweckt die Lebenslust in allen, die sich mit dem Generator umgeben.

Typ #3: Der Manifestor

Der Manifestor besitzt eine starke Aura und stammt historisch von den König:innen und Eroberer:innen ab. Manifestoren folgen stets ihren inneren Impulsen und Bauchgefühlen – die Meinung anderer hindert sie nicht daran, ihren eigenen Weg einzulegen.

Typ #4: Der generierende Manifestor

Der generierende Manifestor ist der moderne Hybrid zwischen dem Generator und dem Manifestor. Sie sind Meister:innen im Multitasking und schaffen es, zehn Projekte gleichzeitig zu stemmen. Ihre Aufgabe ist es, herkömmliche Muster zu durchbrechen und alte Systeme zu beseitigen.

Typ #5: Der Reflektor

Der Reflektor ist das Einhorn des Human Designs und repräsentiert nur 1 % der Gesellschaft. Reflektoren gelten als besonders empathisch und feinfühlig, da sie äußere Energien und Einflüsse stark wahrnehmen. Für den Reflektor ist es von großer Bedeutung, die für sich perfekte Umgebung zu finden, sei es im Job oder Privatleben.

Promi Design: Welcher Star ist welcher Energie-Typ?

Human Design Coachin Patricia Leitgeb (www.patricialeitgeb.com) analysierte für uns die Human Design Charts der Stars. Von Heidi Klum bis Kim Kardashian sind die meisten unserer Lieblingspromis tatsächlich Generatoren - jedoch mit ganz unterschiedlichen, individuellen Talenten und Gaben. Für uns nahm Patricia Leitgeb die einzelnen Energie-Typen der Stars unter die Lupe.

Übrigens: 70% der Menschen sind Generatoren. Die anderen 30% verteilen sich auf Projektoren, Manifestoren und nur 1% auf Reflektoren, das ist zum Beispiel Sandra Bullock oder war Michael Jackson.

Madonna

© Getty Images ×

Energietyp: Generatorin 5/1

Als Generatorin hat Madonna eine jederzeit verfügbare Lebenskraft. Für sie gehört es zur Entfaltung des Lebens, beschäftigt zu sein und ihre Lebenskraft umzusetzen. Gleichgültig ob für Arbeit oder eine aktive Freizeitgestaltung. Ihre Lebensenergie braucht eine Beschäftigung und will verwendet werden. Über längere Zeit hindurch untätig zu sein, kann eine Herausforderung für sie darstellen. Diese Gabe befähigt sie, ihre Energie für kreative Arbeit zu entfalten und gleichzeitig hat sie die Gabe, richtungsweisend für andere zu sein. Auch ihre Sprache verwendet sie reichhaltig. Sie kann sehr gut Geschichten erzählen, kann ihre Lebenserfahrungen, aber auch die Erfahrungen anderer, in Geschichten und Anekdoten verpacken und liebt es, wenn sie damit die Aufmerksamkeit und eine Reaktion ihrer Zuhörer bekommt. Ihr Purpose ist ganz klar: Eine Revolution in Gange zu setzen.

© 64keys.com ×

Heidi Klum

© Getty Images ×

Energietyp: Emotionale Generatorin 6/2

Auch Heidi Klum hat den Energietyp Generator und ihr Leben ist davon geprägt, ihre Energie so umzusetzen, dass es ihr selbst Freude und Befriedigung bereitet. Die Gabe der "Lenkerin" befähigt sie, sehr kritisch und perfektionistisch zu sein. Sie ist sehr sachlich und hat das Gefühl für den richtigen Moment. Auf der anderen Seite tut sie sich schwer damit, ruhig zu sein. Klum hat einen starken Antrieb dauerhaften Erfolg anzustreben. Sie kann harte Arbeit blitzschnell in materiellen Erfolg umwandeln. Durch ihren Workaholic Gen braucht Klum unbedingt auch genug körperliche Action. Ihr Purpose: Absolute Identifikation mit einer Sache - das bringt ihr ICH zum Leuchten. Ihre absolute Begeisterung treibt sie an und motiviert somit auch andere.

© 64keys.com ×

Meghan Markle

© Getty Images ×

Energietyp: Generatorin 5/1

Auch hier haben wir es mit einer Generatorin zu tun. In Menschen mit dem Profil 5/1 wird sehr viel hineininterpretiert. Das führt dazu, dass sie hohen Erwartungen ausgesetzt sind und dadurch fällt es ihnen schwer, diesen nicht zu entsprechen und hinter die Fassade blicken zu lassen. Als "Gestalterin" hat Markle mit großen Träumen von Reichtum und Unabhängigkeit zu tun, die die eigene Richtung im Leben vorgeben. Das Talent hat sie mit Madonna gleich. Sie hat also auch eine sehr starke Ausstrahlung, die die Richtung anderer stark beeinflussen kann. Menschen mit diesem Potenzial lieben es im Mittelpunkt zu stehen. Als "Suchende" hat Markle ebenfalls eine Gabe, Sprache sehr reichhaltig zu verwenden und liebt es, Aufmerksamkeit zu bekommen. Große Reiselust finden wir hier ebenso, wie den Wunsch, stets eine spannende Geschichte parat zu haben. In ihrem Purpose geht es sehr stark darum, für Schönheit und Originalität im Leben zu sorgen, aber auch gut mit Geheimnissen umzugehen und diese zum idealen Zeitpunkt zu lüften. Sie hat definitiv ein Gefühl für das richtige Timing.

© 64keys.com ×

Britney Spears

© Getty Images ×

Energietyp: Manifestierende Generatorin 5/1

Mit Britney Spears haben wir einen Mischtyp aus zwei Typen, der aber primär dem Generatortyp angehört und wo es auch darum geht, sehr schnell und befriedigend Energie im Leben umzusetzen. Für sie ist es ratsam wirklich zu lernen, auf ihre Lebenskraft sensibel zu hören und sich fragen und bitten zu lassen. Sie sollte ihre Energie nur investieren, wenn sie wirklich eine Verfügbarkeit verspürt, genau das zu tun oder umzusetzen, wozu sie wirklich Lust hat. Spears sehnt sich nach Tiefe im Leben. Sie hat die große Gabe wirklich talentiert zu sein, wofür sie sich wirklich hingeben kann. Sozusagen, die Tänzerin, die zum Tanz wird. Spears ist zudem "Individualistin": Für Menschen mit dieser Prägung ist es wichtig von der Ohnmacht in die Macht zu kommen, damit sie ihren ganz individuellen Weg gehen können. Ansonsten kann auch die Gesundheit darunter leiden.

© 64keys.com ×

Kim Kardashian

© Getty Images ×

Energietyp: Generatorin 3/5

Kim Kardashian ist eine echte Troubleshooterin und hat ihre geheime Magie im Beziehungsaufbau. Sie hat keine Angst davor Dinge auszuprobieren, um so wirklich reich an Erfahrung zu werden. Sie ist unkonventionell und eine Visionärin. Als "Innovatorin" bringt sie Veränderung - egal ob in ihr Leben oder das von ihrem Umfeld. Es kann sich für sie fast so anfühlen, als ob sie auf einer Champagnerflasche sitzt, ohne zu wissen, wann endlich der Korken knallt. Menschen mit diesem Talent lassen keinen Stein auf dem anderen, sie wollen Neues, sie wollen Innovation und der Prozess ist auch nicht immer einfach. Wie sagt man so schön? Diamanten werden unter Druck geboren - das Gefühl kennt Kardashian nur zu gut.

© 64keys.com ×

Anmerkung:

Die Analysen sind nur Auszüge der einzelnen Gaben, der jeweiligen Persönlichkeiten. Human Design dient dazu, sich selbst besser zu verstehen und damit ein erfülltes und authentisches Leben zu kreieren. Wer ebenso Lust hat, die eigenen Talente zu erkennen, kann sein persönliches Human Design System in Erfahrung bringen.