Top-Trend Human Design: Das steckt hinter dem Hype

Der August steht ganz im Zeichen der Sterne. Auf Basis der Sterne zeigt auch das Human Design System die Einzigartigkeit und Individualität des Menschen.

Im Laufe unseres Lebens sind wir alle mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert. Wir lösen Konflikte und treffen bestimmte Entscheidungen – mal größere, mal kleinere, solche, die uns mal leichter, andere, die uns schwerer fallen. Wir bauen Beziehungen auf, brechen Beziehungen wieder ab und sind jedenfalls unentwegt im Austausch und in der Interaktion mit unseren Mitmenschen. Wir selbst und all jene, denen wir auf unserem Weg begegnen, verfügen dabei über ganz bestimmte Veranlagungen, Fähigkeiten, Potenziale und Talente. Wir alle sind in unserer persönlichen Grundkonstitution einzigartig – und gehen daher auch auf unvergleichbare Weise durchs Leben.

Tool für mehr Gelassenheit

Diese Individualität und Einzigartigkeit zeichnen unser Miteinander aus, machen es spannender, bunter und reicher, bergen aber natürlich auch Konfliktpotenzial – sowohl mit anderen, als auch mit uns selbst. Denn manchmal stehen wir im Leben an, fühlen uns vielleicht orientierungslos und blockiert. Die Folge: Wir vergleichen uns mit anderen, werden frustriert und wissen einfach nicht weiter. Ein Tool, das uns dabei helfen kann, mit derartigen Situationen gelassener umzugehen und uns selbst, unsere Liebsten und die Menschen, die uns tagtäglich umgeben, besser zu verstehen, ist Human Design. Gemeinsam mit Human-Design-Analytikerin und psychologische Beraterin Mag. Katharina Cont haben wir das System genauer unter die Lupe genommen.

Frau Mag. Cont, Human Design wird immer bekannter und gefragter. Was ist das denn überhaupt?

Katharina Cont: Human Design ist ein System der Differenziertheit: Es zeigt die Einzigartigkeit und Individualität eines jeden Menschen auf. Basierend auf dem Geburtsdatum, der Geburtszeit sowie dem Geburtsort wird das sogenannte „Chart” erstellt. Das ist eine Grafik, auf der unzählige Details über Veranlagungen, Fähigkeiten, Talente, Herausforderungen, Entscheidungsautorität und Dergleichen enthalten sind. Auf dem persönlichen Chart sind die neun Zentren abgebildet. Jedes Zentrum steht für ein bestimmtes Thema beziehungsweise einen Lebensbereich. Die Zentren können „definiert“ oder „offen“ sein – je nachdem bedeutet es für das eigene Leben unterschiedliche Herausforderungen beziehungsweise Potenziale. Ein professionell ausgebildeter Human-Design-Analytiker kann ein Chart in der Tiefe deuten und alltagsnahe begreiflich machen. Human Design ist eine Synthese aus mehreren Disziplinen: Astrologie, I Ging, Chakrenlehre, Kabbala, Genetik, Quantenphysik und Biochemie. Es führt Teilaspekte all dieser Disziplinen auf neuartige Weise zu einer gemeinsamen Interpretation zusammen und zieht daraus Schlüsse über bestimmte Veranlagungen sowie Potentiale von Menschen. „Erfunden“ hat es streng genommen niemand – 1987 hatte Alan Krakower, der heute unter dem Namen „Ra Uru Hu“ bekannt ist, auf Ibiza ein mystisches Erlebnis, bei welchem er sämtliche Inhalte des Human-Design-Systems erfuhr und in der Folge systematisiert niederschrieb und einige Jahre später mit der Welt teilte.

Welcher Konnex besteht zur Astrologie?

Cont: Sowohl Human Design als auch Astrologie dienen der Selbsterkenntnis und zielen darauf ab, Einblicke in die persönlichen Veranlagungen, Stärken, Herausforderungen und Potenziale zu geben. Beide Disziplinen nutzen dafür spezifische Berechnungen auf Grundlage des Geburtsdatums, der Geburtszeit sowie des Geburtsortes und konzentrieren sich darauf, wie astronomische Konstellationen zum Zeitpunkt der Geburt das Leben und die persönlichen Eigenschaften eines Menschen mitbestimmen könnten. Trotz dieser Gemeinsamkeiten unterscheiden sich Human Design und Astrologie allerdings in ihren Konzepten, Methoden und auch in den Arten von Informationen, die sie liefern.

Was kann Human Design? Welche Potenziale birgt es?

Cont: Human Design gibt einem die Chance, sich selbst in seinem eigenen Wesen und seinen Grundzügen zu entdecken, zu erforschen und besser kennenzulernen. Man erfährt mehr über seine individuellen Veranlagungen, Talente, Stärken und Fähigkeiten. Man lernt, wie man harmonischer, klarer und liebevoller mit anderen Menschen kommunizieren und interagieren kann, sodass das gegenseitige Verständnis wächst. Der positive Effekt: Beziehungen werden friedlicher und entspannter, sodass der Anspruch, man müsse „genau gleich“ funktionieren, wegfällt. Human Design hat die Besonderheit der Unterschiedlichkeit und die Chancen des Miteinanders im Fokus. Das System gibt Klarheit darüber, warum einen manche Themen und Situationen im Leben herausfordern beziehungsweise warum sie einem Schwierigkeiten bereiten – und man erfährt, was man tun kann, um mit genau diesen Herausforderungen besser und gelassener umzugehen. Letztlich lernt man, wie man für sich stimmigere, authentischere und daher korrektere Entscheidungen treffen kann, die am Ende des Tages zu mehr Zufriedenheit, Freude, Erfolg und Ausgeglichenheit im alltäglichen Leben führen.

Was kann Human Design nicht bzw. was sollte es nicht sein?

Cont: Human Design kann keine Entscheidungen für einen treffen. Es kann einem nicht genau sagen, welcher Job oder welcher Mensch „der richtige“ für einen ist. Es kann weder Orakel spielen, noch die Zukunft vorhersagen, noch Diagnosen über den eigenen gesundheitlichen Zustand stellen.

Für wen bzw. in welchen Lebenssituationen kann Human Design hilfreich sein?

Cont: Prinzipiell ist Human Design in jeder Lebenssituation hilfreich. Sich selbst besser kennenzulernen schadet doch nie, oder? (lacht) Besonders nützlich ist Human Design natürlich, wenn man vor Entscheidungen steht oder das Gefühl hat, ausgebrannt, dauerfrustriert oder orientierungslos zu sein. Im Miteinander kann Human Design dabei helfen, sich selbst und seine Mitmenschen besser zu verstehen und Beziehungen harmonischer zu gestalten. Partner, die sich ihrer Individualität und Einzigartigkeit bewusst sind, meistern Konflikte und Herausforderungen vielleicht gelassener und auf Basis von mehr Verständnis füreinander. Eltern, die das individuelle Human Design ihres Kindes kennen, können es besser in seiner Individualität verstehen, unterstützen und fördern.

Worauf sollte man bei einer Human-Design-Analyse unbedingt achten?

Cont: Auf jeden Fall darauf, ob der Analyst einen professionellen Hintergrund und eine dementsprechende Qualifikation hat. Eine professionelle Human-Design-Ausbildung dauert jedenfalls mehrere Jahre – mal eben schnell ein Buch zu lesen oder ein Wochenendseminar zu besuchen, befähigt definitiv nicht dazu, Analysen zu erstellen. In Österreich gibt es zum Beispiel das Institut „HDS Austria“, welches international anerkannte Ausbildungen anbietet.