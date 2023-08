Diese Sternzeichen profitieren besonders vom Supermond im August

Am 31. August kommt es zum zweiten Mal in diesem Monat zu einem Vollmond und wieder handelt es sich dabei um einen Supermond. Wie uns der Supermond beeinflusst und welche Sternzeichen davon am meisten profitieren.

Der August offenbart sich uns aus astrologischer und astronomischer Sicht in einem besonderen Licht. Er begann mit einem strahlenden Vollmond und wird auch am Ende des Monats erneut von einem solchen gekrönt. Wie bei dem Vollmond am 1. des Monats handelt es sich bei dem am 31. August um einen Supermond - das ihn größer und heller am Himmel erscheinen lässt als gewöhnlich.

Der Supermond im August

Der Grund dafür ist, dass der Mond der Erde momentan besonders nahe ist. Da seine Umlaufbahn um unseren Planeten eine Ellipse aufweist, variiert der Abstand zwischen den beiden Himmelskörpern. Dieser reicht von etwa 356.000 Kilometern in der geringsten Entfernung bis zu ungefähr 406.000 Kilometern in der größten Distanz. Kurz vor dem Höhepunkt der Vollmondphase am 31. August, genauer gesagt um 3:37 Uhr, erreicht der Mond seinen erdnächsten Punkt und befindet sich dann etwa 357.000 Kilometer von uns entfernt.

Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Vollmond strahlt der Supermond etwa 15 Prozent heller und erscheint um etwa 7 Prozent größer. In Relation zu seinem Gegenstück, also einem Mond, der zur Vollmondphase um die 406.000 Kilometer von der Erde entfernt ist, verdoppeln sich die zwei Werte: Ein Supermond erhellt unseren Nachthimmel um 30 Prozent mehr und erscheint uns stolze 14 Prozent größer als ein Minimond.

Blue Moon: Das gibt es nur alle paar Jahre

Die zweite außergewöhnliche Eigenschaft des Vollmonds am 31. August und der Grund für seine Bezeichnung als "Blue Moon" liegt darin, dass er der zweite Vollmond in einem einzigen Monat ist oder der dritte Vollmond in einer Jahreszeit mit insgesamt vier Vollmonden. Da etwa 29,5 Tage zwischen zwei Vollmonden liegen, beobachten wir normalerweise in den meisten Monaten einen Vollmond - und in den meisten Jahreszeiten, die jeweils aus drei Monaten bestehen, eben drei.

Daher treten in manchen Jahren 13 Vollmonde auf. Um diesen zusätzlichen Vollmond von den üblichen zwölf Monden zu unterscheiden erhielt er den Namen "Blue Moon", oder "Blauer Mond", wahrscheinlich vor etwa 400 Jahren. In diesem Zusammenhang entstand übrigens auch der englische Ausdruck "Once in a blue moon", der so viel bedeutet wie "alle paar Jahre". Diese Bedeutung spiegelt den seltenen Anblick des Blauen Mondes gut wider, der alle zwei bis drei Jahre auftritt. Dass der Vollmond am 31. August gleichzeitig ein Supermond und ein Blauer Mond ist, ist jedoch ein äußerst ungewöhnliches Ereignis, das nur selten auftritt.

Diesen Sternzeichen verlieht der Supermond besonders viel Kraft

Astrolog:innen schreiben dem "Blue Supermoon" am 31. August, der übrigens im Sternzeichen Fische stattfindet, daher eine außergewöhnliche Wirkung zu. Folgende Sternzeichen profitieren laut Horoskop besonders positiv von den Auswirkungen des Vollmonds:

Fische

Während des Supermondes können sich Fische bestens behaupten und durchsetzen, ohne dabei ihre feinfühlige und sensible Natur aufzugeben. Sie sind nun in der Lage, klare Grenzen zu setzen, ruhig zu bleiben und einen gesunden Abstand zu dem Erlebten zu halten. Das befähigt Sie dazu, bewusst und klug zu agieren.

Krebs

Der "Super Blue Moon" unterstützt Krebse dabei, zu wachsen und ihre inneren Stärken zu erkunden. Sie werden nun besonders klar erkennen, was im Leben wirklich zählt, und gleichzeitig ihre eigenen Potenziale spüren. In dieser Vollmondphase können Sie Dinge erlernen und Fähigkeiten entwickeln, die Sie auf ihrer Reise weit voranbringen werden.

Skorpion

Der Blaue Mond schenkt Skorpionen vor allem Lebensenergie und Mut. Sie können sich nun neuen Projekten und Erfahrungen öffnen, sind bereit für Abenteuer und Experimente und bereit, Altes loszulassen. Mit Ihrer aktuellen Einstellung können Sie nur gewinnen.