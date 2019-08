Test: Welche Gehirnhälfte benutzen Sie?

Was sehen Sie, wenn Sie das Wort BUCH lesen?

A Ich sehe das Wort B-U-C-H vor mir.

B Ich sehe, wie ich ein Buch lese.

C Ich denke an das Wort BUCH und kann das Papier beinahe fühlen.



Gehen Sie gern ins Museum?

A Nicht wirklich.

B Ja, so oft wie möglich.

C Das hängt von der ausgestellten Kunst ab.



Welches Thema spricht Sie am meisten an?

A Politik.

B Natur und Klima.

C Spiel und Entspannung.



Was trifft auf Sie zu?

A Mein Haus ist immer superordentlich.

B Mein Haus ist voll mit Pflanzen, Kunst, ­Büchern und anderen Sammelstücken.

C Ich habe einen festen Putztag in der Woche, ansonsten lasse ich alles liegen.



Wenn Ihnen jemand eine wichtige ­Geschichte erzählt, dann ...?

A bekommt er oder sie meine volle Aufmerksamkeit.

B denke ich zwischendurch an andere Dinge.

C kann ich gut zuhören, solange es interessant bleibt.



Wenn ich einen Termin habe, dann ...?

A bin ich immer pünktlich.

B bin ich auch manchmal zu spät.

C vergesse ich ihn manchmal.



Können Sie gut zeichnen?

A Nein

B Ja

C Ein bisschen



Stellen Sie sich hin und drehen Sie sich, ohne nachzudenken, einmal um sich selbst.

A Ich drehe mich rechtsrum.

B Ich drehe mich linksrum.

C Entschuldigen Sie bitte, aber das mache ich nicht.



Was ist typisch für Sie?

A Ich gehe nie bei Rot über die Ampel.

B Ich gehe nur über Rot, wenn keine Kinder in der Nähe sind.

C Ich gehe regelmäßig bei Rot über die Ampel.



Wenn ich eine Aufgabe bekomme, dann ...

A denke ich erst nach, bevor ich anfange.

B werde ich superglücklich, denn ich liebe es, neue Sachen ausprobieren zu dürfen.

C fange ich direkt an.



Welcher Urlaub spricht Sie am meisten an?

A Ein Actionurlaub.

B Ein kultureller Städtetrip.

C Eine Rundreise durch Asien.



Was trifft auf Sie zu?

A Ich koche immer nach Rezept.

B Ich koche nach Geruch und ­Geschmack und probiere gern neue Dinge aus.

C Ich nutze gern auch Rezepte, wandle diese aber ab.



Im Bett liege ich am liebsten ...

A auf der rechten Seite.

B auf der linken Seite.

C ist mir egal, solange das Bett gut ist.