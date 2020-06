Astro-Sommer: Merkur im Krebs bringt Liebeskrisen

Widder 21.3. bis 20.4. Sie sind derzeit sensibler als sonst, nützen Sie diese emotionale Phase für die Selbstfindung. Wichtige Entscheidungen sollten Sie in den Herbst verlegen: Handeln Sie auf keinen Fall eigensinnig, besser auch einmal auf andere hören. Keep cool, Merkur und Venus lassen bald nach! Stier 21.4. bis 20.5. Singles sollten endlich einmal "Ja" sagen, Gebundene ihre Partnerschaft nachhaltig stärken. Aber Vorsicht: Machen Sie nur nicht zu viel Druck, sonst könnte es in bewährten Beziehungen etwas kriseln. Beruflich ist der August Ihr Karrieremonat! Zwilling 21.5. bis 21.6. Im Sommer werden Singles überschüttet mit heißen Urlaubsflirts – und das trotz Social Distancing. Ab Oktober wird eine klare Linie verlangt, da sollten Sie die Vernunft wieder walten lassen. Ihr Wohlbefinden hängt vor allem von seelischen Bedürfnissen ab – deshalb sollten Sie jetzt nicht darauf vergessen, Selbstliebe zu pflegen. Vergebene sollten auch Quality-Time mit dem Partner einplanen. Krebs 22.6 bis 22.7. Im Sommer warten turbulente Wochen auf Sie, die ab September ausklingen. Jetzt heißt es einen kühlen Kopf bewahren, auch wenn Sie gerade nur so vor Leidenschaft so sprühen und die abenteuerlichsten Pläne schmieden. Löwe 23.7. bis 23.8. Schluss mit Spiel und Liebes-Abenteuern! ­Machen Sie Nägel mit Köpfen. Singles sollten die Augen offen halten und ihre Chancen nutzen, Gebundene sich wieder auf bewährtes Liebesglück besinnen. Jungfrau 24.8. bis 23.9. Wer auf der Suche nach dem großen Liebesglück ist, wird bestimmt fündig. Auch bestehende Partnerschaften blühen auf. Gehen Sie gemeinsam auf Reisen. Im Sommer könnte der Mars zwar Konflikte mit sich bringen, doch 2020 ist Ihnen wohlgesonnen! Schütze 23.11. bis 21.12. In Liebesdingen haben bis zum Herbst noch mit der Venus-Opposition zu kämpfen. Vorerst ist das ein Kampf gegen Windmühlen. Gehen Sie also lieber in sich und überdenken Sie Ihre Haltung. Gesundheitlich haben Sie ab sofort energetisch grünes Licht bis zum Jahresende! Steinbock 22.12. bis 20.1. Für Vergebene gilt: Fahren Sie gemeinsam auf Urlaub! Dann lässt sich neues ­Feuer entfachen! Auch Singles ürfen sich im Sommer auf beglückende Reisebekanntschaften und heiße Flirts freuen. Waage 24.9. bis 23.10. Waagen sind jetzt dank Neptun und Merkur besonders verunsichert. Lassen Sie sich davon nicht irritieren und praktizieren Sie Selbstliebe und Achtsamkeit. Bleiben Sie ab dem Sommer aufdem Liebeskurs! Mars in Opposition zu Ihrer Sonne stellt Sie bis zum Jahresende vor die eine oder andere Herausforderungen. ­Geben Sie nach, arrangieren Sie sich vernünftig. Skorpion 24.10. bis 22.11. Kein Jahr der großen Leidenschaft, dafür gibt es Kontinuität und Sicherheit. Das haben Sie in den vergangenen Monaten gespürt. Für Singles gibt es im Sommer heiße Flirts, auch Beziehungen laufen wieder besser. Nur nicht zu viel vom Gegenüber erwarten. Gesundheitlich haben Sie ab dem Sommer auch wieder mehr Power! Wassermann 21.1. bis 18.2. Es wird Zeit, sesshaft zu werden: Im Sommer verlangt Venus nicht nur mehr Romantik, sondern auch verbindliche Nähe und Zusammenhalt. Wehren Sie sich nicht dagegen. Auch gesundheitlich läuft es gut: Ab Juli sind Sie energetisch gut versorgt und haben viel Kraft und Kondition. Fische 19.1. bis 20.3. In Liebesdingen geht es diesen Sommer um die Wurst! Zaudern Sie nicht und sagen Sie "Ja"! Hören Sie auf, immer so schüchtern zu sein. Lassen Sie entsprechende Initiativen zu, statt misstrauisch zu reagieren.